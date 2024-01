Noch 5 Tage gratis streamen: 4 Stunden großartige Western-Unterhaltung mit Terence Hill in seiner besten Rolle

Western-Fans müssen sich sputen: Ein 4 Stunden-Spektakel mit Terrence Hill gibt es nur noch für kurze Zeit gratis zu streamen. Einer der größten Regisseure aller Zeiten half bei der Produktion mit.

Terence Hill und Bud Spencer sind ein extrem dynamisches Duo und der Kern vieler Kindheitserinnerungen. Aber auch allein ist Hill (ursprünglich Mario Girotti) für grandiose Action-Spektakel verantwortlich. In den Western-Komödien Mein Name ist Nobody und Nobody ist der Größte spielte er für viele Fans seine beste Rolle. Beide Filme sind als knapp vierstündiges Spektakel nur noch für wenige Tage in der ARD Mediathek zu streamen.

Für Terence Hills beste Western-Rolle war ein Meisterregisseur mitverantwortlich

Die beiden Nobody-Filme sind im Grunde nur durch ihre deutschen Titel verwandt, wurden aber als komplett voneinander unabhängige Geschichten gedreht. In Mein Name ist Nobody will Hills Figur dem alternden Revolverhelden Beauregard (Henry Fonda) zu einer letzten Ruhmestat verhelfen und bringt ihn dabei in äußerste Lebensgefahr.

Nobody ist der Größte dreht sich dagegen um einen Diebstahl, den Hills Nobody mit zwei Kumpan:innen plant: Er will den rassistischen Major Cabot (Patrick McGoohan) um 300.000 Dollar erleichtern, die einem indigenen Stamm zugutekommen sollen.

Der Kultstatus der beiden Filme kommt bei Western-Fans nicht von ungefähr. Für ihre Popularität ist neben Hills ikonischer Performance auch Meisterregisseur Sergio Leone (Spiel mir das Lied vom Tod) verantwortlich. Zum ersten Film lieferte er die Idee, beim zweiten saß er sogar neben Damiano Damiani auf dem Regiestuhl.

Wie lange gibt es die beiden Nobody-Filme noch in der ARD Mediathek?

Wer die beiden Western-Komödien ohne Abo und sonstige Kosten streamen möchte, muss sich beeilen. Mein Name ist Nobody ist noch bis zum 14. Januar 2024 in der ARD Mediathek zu finden. Nobody ist der Größte verschwindet einen Tag später am 15. Januar.

