Noch härter als The Boys: In 14 Tagen geht bei Amazon Prime die brutalste Superhelden-Serie weiter und das nach 2,5 Jahren Pause

Amazon Prime setzt bald eine Superhelden-Serie fort, die viele Fans noch mehr schockiert als The Boys. Staffel 1 erschien im März 2021.

Wie viel Blut passt auf ein Superhelden-Kostüm? Das könnte sich Amazon gefragt haben, als es die eigenen Gewaltorgien in der Hit-Serie The Boys mit der extremen Brutalität in Invincible noch überbot. Staffel 2 steht jetzt endlich vor der Tür.

Invincible leistet sich mehr Blutvergießen als The Boys

Robert Kirkmans (The Walking Dead) Amazon Prime-Serie basiert auf seinen Invincible-Comics und erzählt die Geschichte von Mark Grayson (Originalstimme: Steven Yeun). Der Teenager ist auf den ersten Blick ein normaler Schüler, in Wahrheit aber der Sohn des Superhelden Omni-Man (J.K. Simmons). Als sich auch bei Mark übernatürliche Fähigkeiten bemerkbar machen, lernt er eine extrem blutige neue Realität kennen.

Schaut euch hier den Trailer zu Invincible Staffel 2 an:

Invincible - S02 Trailer (English) HD

Ob Invincible tatsächlich brutaler ist als The Boys, muss am Ende jeder Fan selbst entscheiden. Für die Animationsserie gibt es aber allein durch ihre Machart schon weniger Grenzen. Ein Massaker in The Boys muss einen sehr präzisen Punkt zwischen Humor, Ekel und Action treffen. Eine ähnliche Szene wirkt im Zeichentrickstil von vorneherein eine Spur satirischer.

Wann erscheint Invincible Staffel 2 auf Amazon Prime Video?

Invincible Staffel 2 läuft am 3. November 2023 auf Amazon Prime Video an. Damit kommt sie etwa zweieinhalb Jahre nach Staffel 1 auf den Streaming-Markt. In der Originalversion ist neben Yeun und Simmons unter anderem Sandra Oh (Killing Eve) zu hören.

