Noch schnell bei Amazon bestellen: Die perfekte Vorbereitung für The Batman mit Robert Pattinson

The Batman soll ein neues DC-Kapitel eröffnen: So jung, brutal und verzweifelt hat man den dunklen Ritter bisher noch nicht im Kino gesehen. Auch Darsteller Robert Pattinson verspricht schockierte Fans. Für diese Frischzellenkur hat sich Regisseur Matt Reeves unter anderem von einem Meisterwerk inspirieren lassen, das sich kein Fan entgehen lassen darf: Dem Comic "Batman: Das erste Jahr".

The Batman-Vorlage auf Amazon zeigt die blutigen Anfänge des DC-Ritters

Wie Reeves bereits berichtete, gibt es für The Batman mit Robert Pattinson gleich mehrere Inspirationsquellen (via Slash Film ). Doch Batman: Das erste Jahr (engl. "Year One") von den Comic-Genies Frank Miller (Sin City, 300) und David Mazzucchelli (Asterios Polyp) überschneidet sich ganz besonders mit der Prämisse des DC-Films: Wie der Name schon andeutet, ist Batmans Alter Ego Bruce Wayne dort noch ein unerfahrener Anfänger.

Kürzlich erst aus dem Ausland zurückgekehrt, verzweifelt er am überall in Gotham grassierenden Verbrechen und der Mammutaufgabe, die er sich gestellt hat. Nicht einmal die Polizei ist auf seiner Seite: Im Gegenteil, das korrupte Police Department der Stadt steckt mit Verbrecher-König Carmine Falcone (in The Batman gespielt von John Turturro) unter einer Decke und will dem dunklen Ritter den Garaus machen. Nur ein Mann stellt sich dort dem Sumpf entgegen.

Robert Pattinsons DC-Ritter und der größte Batman-Helfer sind im Comic noch Gegner

Es handelt sich um den jungen James Gordon (Jeffrey Wright), der aus Chicago in die Stadt versetzt wurde. Schockiert vom Nihilismus und der Brutalität seiner Kollegen, will er die Polizei vom Zugriff des Verbrechens befreien. Doch bis Gordon und Batman zum eingespielten DC-Team werden, dauert es noch: Der idealistische Ordnungshüter und der düstere Selbstjustizler stehen sich zunächst als Gegner gegenüber.

Wann kommt The Batman mit Robert Pattinson in die Kinos?

Wer wissen will, welche Aspekte von Year One in The Batman gelandet sind, sollte sich mit dem Amazon-Kauf allerdings sputen: Robert Pattinsons DC-Auftritt läuft am 3. März 2022 in deutschen Kinos an.

