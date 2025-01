Nosferatu-Macher dreht als Nächstes 700 Jahre alten Werwolf-Horror – das erste Detail ist schon unglaublich

Nach Nosferatu steht das nächste Filmprojekt von Robert Eggers fest. Der Regisseur entfesselt Werwolf-Horror im England des 13. Jahrhunderts.

Mit Nosferatu - Der Untote hat The Witch-Regisseur Robert Eggers zuletzt eine der größten Horror-Ikonen überhaupt zurück ins Kino gebracht. Anscheinend hat den Filmemacher direkt die Lust gepackt, die nächste Legende als frische Version umzusetzen. Wie jetzt bekannt ist, dreht Eggers nach seinem Nosferatu einen Werwolf-Film.

Neuer Werwolf-Horror von Robert Eggers spielt 700 Jahre in der Vergangenheit

Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, inszeniert der Regisseur als Nächstes den Werwolf-Horrorfilm Werwulf. Das Drehbuch schreibt Eggers zusammen mit dem isländischen Autor Sjón, der zuletzt an Eggers' The Northman beteiligt war.

Die Story von Werwulf soll im England des 13. Jahrhunderts spielen. Mehr Infos zum Inhalt sind bislang nicht bekannt. Ein spannendes Detail ist aber schon raus: Das Skript steckt voller altenglischer Dialoge mit vielen Anmerkungen und Übersetzungen. Ob der finale Film dann auch komplett in sperriger Sprache daherkommt, bleibt noch abzuwarten. In seinem ersten Hit The Witch setzte Eggers auch schon auf die periodengerechte Sprache.

Der Werwolf-Mythos scheint gerade ein kleines Comeback auf der großen Leinwand zu feiern. Ab heute läuft mit Wolf Man schon der neue Horrorfilm von Der Unsichtbare-Regisseur Leigh Whannell im Kino.

Schaut hier noch den Trailer zu Wolf Man:

Wolf Man - Trailer (Deutsch) HD

In dem Streifen spielt Christopher Abbott den Familienvater Blake, der sich mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter ins abgelegene Waldhaus seines verschollenen Vaters begibt. Auf dem Weg wird das Auto von einer haarigen Bestie angegriffen, die Blake verletzt. Danach stellt er immer seltsamere und gefährlichere Veränderungen an sich fest.

Wann startet Werwulf im Kino?

In den US-Kinos soll Eggers' Werwolf-Horror ab Weihnachten 2026 laufen. Damit deckt sich der Release mit dem Nosferatu-Start im Dezember 2024. In Deutschland könnte Werwulf dann wieder zu Beginn des darauffolgenden Jahres, im Januar 2027, in den Kinos anlaufen.