Nur noch 2 Tage bei Disney+: Ein unfassbar unterhaltsamer Fantasy-Actionfilm, der euch schon in den ersten 5 Minuten überrascht

Fantasy-Fans, die ihre Märchenwelt gern auf den Kopf gestellt sehen, haben nur noch wenig Zeit, einen sehr unterhaltsamen Action-Film nachzuholen, der bei Disney+ in Kürze verschwindet.

Disney+ mistet sein Streaming-Programm aus und im Zuge dessen verschwinden so manche Film- und Serien-Titel und werden auf unbestimmte Zeit in keiner Flat mehr zu sehen sein. Zu den Fantasy-Titeln, die am 26. Mai 2023 Abschied nehmen, gehört nicht nur die neue Serie Willow, sondern auch der sehr unterhaltsame Actionfilm The Princess.

Das blutige Action-Märchen The Princess verlässt Disney+ schon bald

Eine entführte Prinzessin (Joey King) erwacht in einem hohen Turm – so weit, so märchenhaft. Wer hier auf den rettenden Prinzen wartet, liegt aber falsch, denn schon in den ersten 5 Minuten wendet sich das Blatt vorhersehbarer Märchen-Klischees. Trotz bekannter Versatzstücke wie Türmen, Hochzeiten, scheinbar hilflosen Schönheiten und einer Prise Magie, nimmt diese Königstochter ihr Schicksal nämlich sehr schnell selbst in die Hand: indem sie zwei Wachen blutig vermöbelt und dann ihre Lebenslichter auspustet.

Hulu The Princess schlägt bei Disney+ zurück

Es gibt Fantasy-Filme, die wir schauen, um einer Gruppe Verbündeter auf eine herausfordernde Mission zu folgen, und es gibt solche, die einfach nur Spaß machen. The Princess fällt bei Disney+ in letztere Kategorie – gnadenlose Unterhaltung. Es stellt sich heraus: Die Prinzessin sollte zum Wohl des Reiches mit dem zwielichtigen Julius (Dominic Cooper) verheiratet werden. Doch als sie sich weigerte, zeigte er sein wahres Gesicht und sperrte sie in einen Turm, um sich den Thron selbst unter den Nagel zu reißen. Er hat allerdings nicht damit gerechnet, dass seine wehrhafte Braut-in-spe sich ihren Weg nun freizukämpfen beginnt.

Vertikales Fantasy-Duell bei Disney+: The Princess macht vor allem wegen seiner Kämpfe Spaß

Denn wenn die namenlose Prinzessin in Le-Van Kiets Fantasy-Actioner ihren persönlichen Feldzug antritt, ergibt das eine erstaunliche Mischung aus The Raid und John Wick – nur dass es hier eine Schwert-schwingende Königstochter ist, die eine Blutspur auf den Steinen der Märchen-Gemäuer hinterlässt.

Hulu The Princess kämpft

Dabei sind es vor allem die kreativ inszenierten Kämpfe, die den vertikalen Abstieg durch den Turm nie langweilig werden lassen, während Rückblenden nach und nach aufdecken, was zuvor passiert ist. Mit immer neuen Waffen und Feinden konfrontiert, muss die Heldin sich ständig weitere Angriffsmethoden einfallen lassen, während wir als Publikum den Kopf ausschalten und uns zurücklehnen können. Es gibt wahrlich schlechtere Methoden, um sich als Action- und Fantasy-Fan anderthalb Stunden seiner Zeit zu vertreiben.

Podcast zum Buffy-Jubiläum bei Disney+: Nach 20 Jahren immer noch eine der besten Fantasy-Serien

20 Jahre nach dem Finale schauen wir zurück auf die gefeierte Fantasy-Serie Buffy: Im Bann der Dämonen, die auch heute noch ihren Einfluss zeigt. Aktuell könnt ihr sie bei Disney+ streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir spüren dem hinterher, was Buffy als Serie so besonders machte, erinnern uns an die besten Episoden sowie Lieblingsfiguren und diskutieren auch über das Spin-off Angel und die Pläne zu einem Fantasy-Reboot.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.