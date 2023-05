Nur noch 4 Tage bei Disney+ verfügbar: Eine der besten Fantasy-Serien des letzten Jahres verschwindet

Lange haben wir auf die Fortsetzung des Fantasy-Films Willow gewartet. Kaum ist die Serie bei Disney+ eingetroffen, verschwindet sie auch schon wieder aus dem Programm des Streaming-Diensts.

1988 brachte Ron Howard den liebevoll gestalteten Fantasy-Film Willow auf die große Leinwand. Obwohl die Geschichte des titelgebenden Zauberers in Lauf der Zeit viele Fans gefunden hat, sind über drei Dekaden ins Land gezogen, bis diese fortgesetzt wurde. Letztes Jahr war es endlich so weit: Willow startete bei Disney+.

Vom November 2022 bis Januar 2023 wurden die 1. Staffel der Willow-Serie veröffentlicht. Insgesamt acht Episoden umfasst die Fortsetzung. Nun steht jedoch fest: So schnell wie Willow zu Disney+ gekommen ist, wird das Fantasy-Abenteuer wieder verschwinden. Am 26. Mai 2023 nimmt der Streaming-Dienst die Serie aus dem Programm.

Fantasy-Highlight nur noch kurz bei Disney+: Die Willow-Serie verschwindet in 4 Tagen

Wenn ihr Willow noch nicht gesehen habt oder nochmal schauen wollt, bleiben euch damit vier Tage, bevor die Serie bei Disney+ verschwindet. Ein Blick lohnt sich definitiv! Willow kann zwar nicht mit dem Blockbuster-Bombast von House of the Dragon und Die Ringe der Macht mithalten. Dennoch kommen Fantasy-Fans auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Willow schauen:

Willow - S01 Trailer (Deutsch) HD

Willow überzeugt mit einer liebevoll gestalteten Welt voller magischer Dinge, angefangen bei den abenteuerlichen Landschaften bis hin zu den vielen verschiedenen Kreaturen. Das Herz der Serie ist das Ensemble. Willow begeistert mit richtig tollen Figuren und schließt thematisch gekonnt an die Motive des Originals an.

Willow verschwindet bei Disney+: Wo kann man die Fantasy-Serie in Zukunft streamen?

Was mit Willow nach dem 26. Mai 2023 passiert, ist aktuell unklar. Vorerst wird die Serie nirgends zu streamen sein. Sie wandert direkt ins Archiv. Serienschöpfer und Showrunner Jonathan Kasdan nimmt die Nachricht überraschend gelassen hin.

Auf Twitter schreibt er, dass ihn die Vorgehensweise an frühere Disney-Veröffentlichungen erinnert, die nur für eine gewisse Zeit verfügbar waren, was sie zu etwas Besonderem gemacht hat. Jetzt steht auch Willow in dieser Tradition.

Wer weiß, vielleicht entscheiden sich Disney und Lucasfilm dazu, Willow in Zukunft bei anderen Streaming-Diensten mit Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung zu stellen. Vorstellbar wäre auch eine Veröffentlichung auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc.

