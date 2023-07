Nur Platz 3 bei Netflix, aber 100 Prozent bei Rotten Tomatoes: Neuer Sci-Fi-Film mit Jamie Foxx wird gefeiert und das absolut zu Recht

Ein richtig guter Sci-Fi-Film startet bei Netflix, und kaum bekommt es mit. Es geht um They Cloned Tyrone mit Jamie Foxx, der am Wochenende mit einer Videobotschaft bewegte.

Am vergangenen Wochenende ging der Kampf Kino gegen Streaming ganz klar an die guten alten Lichtspielhäuser. Das Gespann Barbie und Oppenheimer übertraf sämtliche Erwartungen. Der Leidtragende: They Cloned Tyrone, ein feiner neuer Sci-Fi-Film mit Jamie Foxx, der am vergangenen Wochenende durch eine persönliche Geschichte von sich reden machte.

They Cloned Tyrone startete am vergangenen Freitag. Auch John Boyega sowie Marvel-Star Teyonah Parris und Kiefer Sutherland sind dabei. Das klingt gut? Ist es auch. Nur kriegt das Werk von Juel Taylor noch nicht ganz die Aufmerksamkeit, die es verdient.

Darum geht es in They Cloned Tyrone

Fontaine (John Boyega) ist der lokale Drogendealer seiner Nachbarschaft und wird von seinem Rivalen Isaac (J. Alphonse Nicholson) erschossen. Umso erstaunter ist er, dass er am nächsten Morgen unverletzt in seinem Bett erwacht. Zusammen mit seinen Kumpels Slick Charles (Jamie Foxx) und Yo-Yo (Teyonah Parris) versucht er, hinter das Mysterium seines Überlebens zu kommen. Unerwartet führen ihre Nachforschungen sie in ein weitläufiges unterirdisches Labor der Regierung.



Auch interessant:

They Cloned Tyrone läuft bei Netflix unter den Erwartungen, wird aber vom Publikum gefeiert

Wenn ein neuer Sci-Fi,- Fantasy- oder prominent besetzter Film bei Netflix startet, steigt er recht verlässlich auf Platz 1 der Charts der Plattform ein. They Cloned Tyrone gelang das nicht, er dümpelte erst im Mittelfeld herum und hat es nun immerhin auf Platz 3 der meistgeschauten Filme geschafft. Woran das liegt, ist nicht ganz klar. Mit Venom: Let There Be Carnage, der ebenfalls Ende letzter Woche bei Netflix startete, hatte er harte Konkurrenz auf der Plattform. Möglich ist auch, dass "Barbenheimer" sämtliche Aufmerksam für neue Filme auf sich zog.

An der Qualität kann es nicht liegen:

Beim Bewertungsportal Rotten Tomatoes hält They Cloned Tyrone auch nach vier Tagen einen 100-Prozent-Score beim Publikum; die Kritik vergibt nur etwas schwächere 91 Prozent

hält They Cloned Tyrone auch nach vier Tagen einen 100-Prozent-Score beim Publikum; die Kritik vergibt nur etwas schwächere 91 Prozent Bei Meta Critic stehen ebenfalls stark 74 Prozent

stehen ebenfalls stark 74 Prozent Bei Moviepilot hingegen kommt der Film nur auf eine 5,8 von 10, bei lediglich 36 Bewertungen

They Cloned Tyrone erinnert an mit seinem paranoiden Sci-Fi-Fantasy-Ansatz an die Filme von Jordan Peele (Get Out und Wir), der Genre-Stoffe mit einer einzigartigen afroamerikanischen Perspektive verknüpft. Mit körnigen Bildern bringt They Cloned Tyrone eine raue Atmosphäre zustande, die so gar nicht zum klinischen Look der üblichen Netflix-Rampe passt. Und die Geschichte wartet mit düsteren Überraschungen auf. Ihr solltet dem Film unbedingt eine Chance geben – auch, aber nicht nur, wegen der Besetzung.

Jamie Foxx richtet sich nach medizinischem Notfall an die Öffentlichkeit

Für Hauptdarsteller Jamie Foxx war es ein bewegtes Wochenende. Der Schauspieler wurde im April ins Krankenhaus eingeliefert. Warum genau, ist nicht bekannt. Am Samstag meldete er sich, noch sichtlich angegriffen, mit einer Videobotschaft zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ich bin durch die Hölle und zurück. Und auch auf meinem Weg zur Genesung gab es einige Schlaglöcher", gibt er in dem Clip an. Er habe sich während seines Heilungsprozesses bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit einem Scherz nahm er Bezug auf den Plot von They Cloned Tyrone: Er sei kein Klon. Den Tränen nahe, erzählt Foxx von der schweren Zeit, in der seine Tochter Corinne, seine Schwester Deidra Dixon sein "Leben gerettet" hätten. "Aber ich komme zurück", versicherte er.

They Cloned Tyrone mit Jamie Foxx ist seit dem 21. Juli bei Netflix verfügbar.