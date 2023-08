O.C., California-Star Ben McKenzie geht jetzt gegen Betrüger vor und macht selbst vor Matt Damon nicht halt

Heute vor 20 Jahren startete die Hit-Serie O.C., California. Sie machte Ben McKenzie zum Teenie-Schwarm. Mittlerweile hat er eine zweite Karriere, die so nicht zu erwarten war.

Er war der Rebell mit dem weichen Kern: Ryan Atwood. Der James Dean für Millennials mischte ab dem 5. August 2003 das Leben der Familie Cohen auf. Schauspieler Ben McKenzie schoss mit den Co-Stars Mischa Barton und Adam Brody ins Licht der Öffentlichkeit. Auf der euphorischen Welle von Phantom Planets "California" surften sie zum Teenie-Idol-Status.

20 Jahre später genießt ihre Jugendserie O.C., California Kultstatus. McKenzie allerdings ist schon lange weitergezogen. Der gebürtige Texaner spielte in drei Erfolgsserien mit, aber das sind Nachrichten von vorgestern. Ben McKenzie ist mittlerweile der Posterboy im Kampf gegen Krypto-Betrüger. Er schreckt auch vor Kritik an den Top-Stars Hollywoods nicht zurück.

Nach O.C., California wurde Ben McKenzie zum Serien-Cop

Kurz nach dem Ende von O.C., California wechselte McKenzie ins Cop-Genre. In der Kriminalserie Southland wagte er sich als Officer Ben Sherman in jene Ecken von Los Angeles, von der die privilegierte Familie Cohen nur aus den Nachrichten hört.

Andere Kolleg:innen werden bis ins Alter mit ihren Teen-Erfolgen assoziiert. Für McKenzie eröffnete die 5 Staffeln umfassende Serie jedoch einen Weg in Erwachsenenrollen.



Näher an den Kern seines Images führt uns nämlich eine Zahl: 143. In einem Zeitraum von zehn Jahren spielte Ben McKenzie in 143 Episoden Gesetzeshüter. Erst in Southland, dann in der DC-Serie Gotham. Darin will er als junger James Gordon den Sündenpfuhl aufräumen, lange bevor Bruce Wayne alt genug ist, um Kippen zu kaufen.

Die New York Times beschrieb McKenzie nach dem Start von Gotham deshalb als "altmodischen" Star, der den damals beliebten Antihelden wie Don Draper (Mad Men) oder Walter White (Breaking Bad) als Idealist gegenübersteht.

Ob Ryan Atwood, Ben Sherman oder James Gordon: McKenzie spielt Typen mit einem präzise ausgerichteten moralischen Kompass. Erst die Umstände treiben sie womöglich ins Verbrechen.

TNT Ben McKenzie in Southland

2019 wurde Ben McKenzies Lebenslauf also von mehreren erfolgreichen Serien geziert, die alle vier oder mehr Staffeln zustande gebracht hatten. Da war er gerade Anfang 40. Und dann kamen Covid – und Matt Damon.

Wie sich der Gotham-Star in einen Anti-Krypto-Propheten verwandelte

Während der Pandemie saß McKenzie gelangweilt daheim bei Frau (Morena Baccarin) und Kindern, als ein Freund ihn auf eine Goldader namens Bitcoin aufmerksam machte. Eine "Goldader", für die ein gewisser Matt Damon einen Millionen teuren Werbespot drehte.

Bitcoin ist die bekannteste sogenannte "Kryptowährung". Das sind dezentralisierte Online-Währungen, die anonyme Transaktionen versprechen und auf Internetbörsen gekauft und verkauft werden.

Je mehr Menschen echtes Geld in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin investieren, desto höher steigt ihr Wert. Im November 2021 erreichte Bitcoin den bisherigen Höchstwert von fast 69.000 Dollar pro digitaler Münze. Spoiler: Heute liegt er "etwas" niedriger.

Warner Bros. Television Ben McKenzie in Gotham

Ben McKenzie hatte vor O.C., California Wirtschaft und Außenpolitik studiert. Er schaute sich die Sache an und kam zum Schluss: Die meisten Kryptowährungen seien wertlos und böten Gelegenheit, normale Leute mit großen Versprechungen um ihr Geld zu bringen. McKenzie, so wirkt es jedenfalls von außen, entdeckte den Cop in sich, den er so lange für uns gespielt hatte.

Ich hatte das Gefühl, dass das etwas ist, was ich tun könnte, denn ich kenne mich ein wenig mit Geld aus, aber ich weiß auch, wie man lügt – das ist mein Beruf. (Guardian)

Andere fanden während der Lockdowns einen neuen Lieblingssport oder entwickelten Karottenkuchen-Rezepte. OC-Star Ben McKenzie verwandelte sich in einen Anti-Krypto-Propheten. Er tat sich mit dem Journalisten Jacob Silverman zusammen, um die Öffentlichkeit aufzuklären.



Warum McKenzie Stars wie Matt Damon so scharf kritisiert

Zeitgleich gaben sich einige der größten Stars aus Sport und Unterhaltung für Krypto-Werbung her. Am bekanntesten ist vermutlich Matt Damon, der sein Gehalt (immerhin) für einen guten Zweck spendete. In einem weltweit ausgespielten Spot für eine Internetbörse vergleicht er den Handel von Online-Währungen mit der Entdeckung des Weltalls. "Das Glück begünstigt den Mutigen", verkündet der Ex-Marsianer. Ben McKenzie hat dafür nur Spott übrig:

Nein, du bist nur ein Typ in einem Studio mit einem schwarzen T-Shirt, der auf irgendwelches [CGI]-Zeug zeigt, das nicht einmal existiert. Aber du hast eine Menge Geld dafür bekommen. (Guardian)

Crypto.com Matt Damon in dem Spot

In einem Artikel für Slate bezeichneten McKenzie und Silverman Celebrity-Werbung für solche Produkte als "moralische Katastrophe":



Diese reichen und berühmten Entertainer könnten genauso gut Zahltagskredite anpreisen oder ihr Publikum an einen manipulierten Blackjack-Tisch setzen.

Der angekündigte Crash kam tatsächlich. Sam Bankman-Fried, Mitbegründer der Krypto-Börse FTX, wurde nach deren Bankrott im Dezember 2022 festgenommen. Die Vorwürfe: Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche.

OC-Schwarm Ryan Atwood schreibt jetzt Bücher

Ben McKenzie jedenfalls hat nicht abgelassen von seiner Pandemie-Obsession (wie viele Lockdown-Bäcker können das von sich behaupten?). In El Salvador recherchierte er mit Jacob Silverman die Konsequenzen der Krypto-Nutzung (The Intercept ). Vor einem Ausschuss des US-Senats trat er als Experte auf zum Thema "Krypto-Crash: Warum die FTX-Blase geplatzt ist und wie sie den Verbrauchern schadet".

‎ Abrams & Chronicle Books Ben McKenzies Buch

Kulminationspunkt seiner und Silvermans Arbeit ist ihr gemeinsames Buch Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud, das im Juli dieses Jahres in den USA in die Bestseller-Listen einstieg.

Ein Schmankerl aus dem Werk erzählt davon, wie die beiden von sechs mutmaßlichen CIA-Agenten angesprochen wurden. Die wollten jedoch kein Autogramm vom O.C., California-Star, sondern sich über Krypto austauschen.

Nun bleibt nur eine Frage: Wo sorgt Ben McKenzie als Nächstes für Recht und Ordnung – und tut er es vor der Kamera oder im echten Leben?

Die erste Episode von O.C., California wurde am 5. August 2003 bei FOX in den USA ausgestrahlt. Die Deutschlandpremiere erfolgte im Jahr darauf. In Deutschland streamt die Serie bei Amazon Freevee, Joyn und anderen Anbietern.