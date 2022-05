Obi Wan-Serie könnte endlich 45 Jahre alten Star Wars-Fehler korrigieren

Die allererste Begegnung zwischen Darth Vader und Prinzessin Leia in Krieg der Sterne wartet rückblickend mit einem Detail auf, das sich alles andere als stimmig in den Star Wars-Kanon einfügt.

Krieg der Sterne beginnt nicht nur mit einer der ikonischsten Star Wars-Szenen, sondern stellt uns direkt auch zwei der ikonischsten Star Wars-Figuren vor. Prinzessin Leia befindet sich auf der Flucht vor dem Imperiums. Ihr Raumschiff wird unter Beschuss genommen und schlussendlich von einem Sternenzerstörer verschluckt.



In diesem Moment tritt Darth Vader zum ersten Mal in Erscheinung und konfrontiert die Abgesandte vom Planeten Alderaan – jedoch ohne zu erkennen, dass es sich dabei um seine eigene Tochter handelt. Wenn er später in der Originaltrilogie auf Luke, seinen Sohn trifft, hat er dagegen kein Problem, die familiäre Verbindung auszumachen.

Star Wars: Der Leia-Vader-Fehler wurde erst später deutlich

Das Spannende an dieser Unstimmigkeit ist, dass sie erst rückwirkend entstanden ist. Als Krieg der Sterne in die Kinos kam, dürfte sich darüber niemand Gedanken gemacht haben. Erst als in Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Skywalker-Familienverhältnisse eine größere Rolle spielten, wurde es verzwickt.

Ursprünglich hatte Star Wars-Schöpfer George Lucas für Luke, Leia und Han eine Dreiecksgeschichte vorgesehen, wie im Mittelteil der Originaltrilogie durch einen Kuss zwischen Luke und Leia deutlich wird, der Han eifersüchtig machen soll. Erst in Die Rückkehr der Jedi-Ritter wurde Leia als Lukes Schwester enthüllt.

Wenn wir uns mit dem Wissen aus Episode 6 die erste Begegnung zwischen Leia und Vader anschauen, stellt sich durchaus die Frage, warum der überlebensgroße Schurke sein Gegenüber nicht identifizieren kann. Bis heute wurde dieser Umstand in den Filmen nicht adressiert. Lösungen müssen wir andernorts suchen.

Abseits der großen Leinwand gab es in Star Wars-Büchern und -Comics des alten Kanons verschiedene Erklärungsversuche dafür, warum Vader Leia am Anfang von Krieg der Sterne nicht erkennt. Eine Möglichkeit: Leia ist ohne jegliche Verbindung zu den Jedi und der Macht aufgewachsen, sodass Vaders Instinkte nicht greifen.

Star Wars-Fehler: Neue Hoffnung dank Obi-Wan-Serie

Im neuen Kanon wurde die Sache bisher am konkretesten in dem 2015 erschienen Roman The Princess, the Scoundrel and the Farm Boy angesprochen. Als sich Leia im Verhör Vader widersetzt, realisiert dieser, dass sie machtsensitiv ist, was ihn sichtlich irritiert. Womöglich nimmt die Obi-Wan Kenobi-Serie weiter Bezug darauf.

Neben dem titelgebenden Jedi ist Darth Vader die zweite große Figur der neuen Star Wars-Serie auf Disney+. Während Obi-Wan auf Tatooine über den jungen Skywalker wacht, soll ebenfalls die junge Prinzessin Leia einen Auftritt in der Serie haben. Damit könnte auch Vaders fehlende Erkenntnis in einen neuen Kontext gesetzt werden.

Eigentlich ist der Bösewicht auf dem Stand, dass seine Kinder zusammen mit Pamdé am Ende von Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith gestorben sind. Sowohl der Imperator als auch Obi-Wan und Co. haben ein Interesse daran, dass Vader nicht die Wahrheit erfährt, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen.

