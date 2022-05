8 legendäre Star Wars-Figuren, die in der Obi-Wan-Serie zurückkehren könnten – auch Jar Jar Binks

In weniger als einem Monat startet Obi-Wan Kenobi auf Disney+. Wir haben acht Star Wars-Figuren aufgelistet, die in der neuen Serie auftauchen könnten, von Qui-Gon Jinn über Padmé Amidala bis Jar Jar Binks.

Bösewicht Darth Maul wird definitiv nicht in Obi-Wan Kenobi zurückkehren. Dafür hat Regisseurin Deborah Chow einige andere aufregende Überraschungen für die neue Star Wars-Serie auf Disney+ versprochen. Nach den zahlreichen Cameos in The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett ist das nur wenig verwunderlich.

Angefangen bei Luke Skywalker über Cad Bane bis hin zu Ahsoka Tano: Im Fall der Boba Fett-Serie verschwand der eigentliche Held der Geschichte sogar komplett im Angesicht der vielen Gastauftritte. Wir haben uns überlegt, welche vertrauten Star Wars-Gesichter in Obi-Wan Kenobi für einen Cameo vorbeischauen könnten.

Star Wars: Die wahrscheinlichsten Cameos in Obi-Wan Kenobi

Neben Ewan McGregors Obi-Wan und Hayden Christensen als Darth Vader ist die Rückkehr von fünf Star Wars-Figuren bestätigt. Joel Edgerton und Bonnie Piesse sind als Onkel Owen und Tante Beruh zu sehen. Auf Tatooine kümmern sie sich um den jungen Luke Skywalker, der von Newcomer Grant Feely gespielt wird. Dazu kommen Rupert Friend als Großinquisitor und Sung Kang als Fünfter Bruder.

Nachfolgend haben wir acht mögliche Gastauftritte in der Obi-Wan-Serie aufgelistet.

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Liam Neeson als Qui-Gon Jinn

© 20th Century Studios/Disney Qui-Gon Jinn

Der offensichtlichste Name dieser Liste ist Qui-Gon Jinn. Obwohl Liam Neeson betont hat, dass er nicht in der Serie zu sehen ist, wissen wir spätestens seit Spider-Man: No Way Home, dass wir solchen Aussagen nicht unbedingt Glauben schenken müssen. Qui-Gons Präsenz ergibt nur Sinn: Als Machtgeist könnte der Jedi Kontakt zu seinem gebrochenen Schüler aufnehmen, vielleicht sogar zusammen mit Yoda.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 93 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Natalie Portman als Padmé Amidala

© 20th Century Studios/Disney Padmé Amidala

Die Obi-Wan-Serie setzt zehn Jahren nach Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith ein. Zu diesem Zeitpunkt ist Padmé Amidala längst nicht mehr am Leben. Nach den Flashbacks in Das Buch von Boba Fett wäre es durchaus denkbar, dass uns Obi-Wan Kenobi erneut in die Zeit der Klonkriege entführt. Neben Natalie Portmans Padmé könnte hier auch Christensen nochmal als Anakin Skywalker in Erscheinung treten.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 51 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Ian McDiarmid als Palpatine

© 20th Century Studios/Disney Palpatine

Auch wenn wir Christensen nicht als Anakin zu Gesicht bekommen: In der Rüstung von Darth Vader wird er definitiv durch die Serie marschieren. Da stellt sich die Frage, ob es zu einer Audienz mit seinem neuen Meister kommt. Ian McDiarmids Palpatine aka der Imperator könnte als Hologram seine Instruktionen an Vader weiterleiten. Vielleicht erleben wir sogar ein Treffen der beiden auf der Baustelle des ersten Todessterns.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 72 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Vivien Lyra Blair als Prinzessin Leia

© 20th Century Studios/Disney Prinzessin Leia

Seit dem Trailer wissen wir, dass der junger Luke Skywalker ein Teil der Obi-Wan-Serie ist. Diverse Gerüchte besagen, dass wir auch seine Schwester in jungen Jahren kennenlernen. Leia, möglicherweise gespielt von Vivien Lyra Blair, befindet sich zum Zeitpunkt der Serie in der Obhut von Bail und Breha Organa. Jimmy Smits und Rebecca Jackson Mendoza könnten somit in ihren Rollen aus Episode 3 zurückkehren.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 97 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Temuera Morrison als Cody

© 20th Century Studios/Disney Commander Cody

Nach Das Buch von Boba Fett könnte Temuera Morrison direkt einen weiteren Klon wiederbeleben: Commander Cody. In Die Rache der Sith ist er derjenige, der im Rahmen der Order 66 das Feuer auf Obi-Wan eröffnete. Konfliktpotential ist somit vorhanden. Alternativ könnte Morrison den Part von Captain Rex aus The Clone Wars wieder aufnehmen. Auch Echo aus The Bad Batch wurde von Fans spekuliert.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 66 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Maya Erskine als Doctor Aphra

© Marvel Comics Doctor Aphra

Während die bisherigen Figuren aus Filmen und Serien bekannt sind, blicken wir nun erstmals in die Comic-Ecke des Star Wars-Universum: Eine Zeit lang war die Antiheldin Doctor Aphra für die Obi-Wan-Serie hoch im Kurs. Ausschlaggebend dafür war die Vader-Verbindung der Figur und das Casting von Maya Erskine, die in mindestens drei Episoden auftauchen soll. Auch eine Doctor Aphra-Serie wurde bereits rumort.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 21 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Cameron Monaghan als Cal Kestis

© Electronic Arts Cal Kestis

In dem Videospiel Jedi: Fallen Order haben wir mit Cal Kestis einen der wenigen Jedi kennengelernt, der die Order 66 überlebt hat. Ähnlich wie bei Doctor Aphra würde sich in der Obi-Wan-Serie die Möglichkeit bieten, um die Figur in den Live-Action-Sektor des Star Wars-Universums einzuführen. Cameron Monaghan, der die Cal Kestis im Spiel zum Leben erweckte, könnte seinen Jedi problemlos ausbauen.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 28 Prozent

Star Wars-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi: Ahmed Best als Jar Jar Binks

© 20th Century Studios/Disney Jar Jar Binks

Mit Jar Jar Binks verbindet Obi-Wan eine lange Geschichte. Bei der Invasion von Naboo sind sich die beiden zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Jetzt könnte der Jedi den alten Freund aufsuchen und nach Rat fragen, was zu einer sehr berührenden Szene mit Ahmed Best führen könnte, der zuletzt die Game-Show Jedi Temple Challenge moderierte. Vor einiger Zeit gab es sogar Gerüchte über einen bärtigen Jar Jar Binks.

Cameo-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

Weitere mögliche Star Wars-Cameos in Obi-Wan Kenobi auf Disney+

Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Cameo-Optionen. Das Buch von Boba Fett überraschte etwa mit dem ersten Live-Action-Auftritt von Black Krrsantan, mit dem kaum jemand gerechnet hat. Die Spekulationen bei Obi-Wan Kenobi reichen von Alden Ehrenreich als Han Solo über einen Flashback mit Satine Kryze bis hin zu der Enthüllung, dass Samuel L. Jacksons Mace Windu doch überlebt hat.

Obi-Wan Kenobi startet am 27. Mai 2022 auf Disney+.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren in den seiebn Folgen zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? In unserem Podcast zu Das Buch von Boba Fett erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.



Auf welche Gastauftritte hofft ihr in Obi-Wan Kenobi?