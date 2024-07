Offiziell bestätigt: Star Wars kopiert Herr der Ringe-Trick für Enthüllung des Acolyte-Bösewichts

Die 1. Staffel von The Acolyte endet mit einer großen Enthüllung. Endlich erfahren wir die Identität des mächtigen Sith-Lords, der die Geschehnisse aus dem Schatten heraus lenkt.

In den vergangenen Wochen entführte die neue Star Wars-Serie The Acolyte ins Zeitalter der Hohen Republik, wo sich die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht befinden. Zumindest glauben sie das. Die Realität sieht anders aus. Nach acht Episoden von The Acolyte ist klar, dass die Jedi einiges auf den Prüfstand stellen müssen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Inspiriert von Gollum in Der Herr der Ringe: So hat Darth Plagueis seinen Weg in The Acolyte gefunden

Nicht nur ist der Jedi-Orden mit seinen Regeln und Strukturen eine überaus fragwürdige Institution. Auch die Gefahr von außen haben die Hüter des Friedens in der Galaxis weit unterschätzt. In der 8. Folge der 1. Staffel taucht einer der gefährlichsten Sith überhaupt auf: Darth Plagueis. Es ist der erste Live-Action-Auftritt der Figur.

Seit der Ankündigung der Serie haben Star Wars-Fans spekuliert, ob wir Darth Plagueis in The Acolyte sehen werden. Nun lugt er im Finale aus seiner Höhle heraus und beobachtet Ohsa und Qimir. Es sind nur wenige Sekunden, doch die haben es in sich. Plagueis gleicht einer absoluten Albtraumkreatur aus einem Horror-Film.

Disney Darth Plagueis in The Acolyte

Wie sich herausstellt, hat sich Serienschöpferin Leslye Headland bei der Gestaltung von Darth Plagueis von einem nicht ikonischen Fantasy-Geschöpf inspirieren lassen: Gollum. Im Interview mit Collider verrät sie:

Die Referenz, die ich [in The Acolyte für Darth Plagueis] verwendet habe, war Gollum aus Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Du willst nicht sofort das ganze Charakterdesign enthüllen, aber du willst auf jeden Fall genug davon zeigen, damit man versteht, dass er eine wichtige Figur ist.

Headland hat die Gollum-Enthüllung im ersten Herr der Ringe-Film offenbar genau studiert. Bevor der einstige Hobbit im zweiten Teil zur zentralen Figur aufsteigt, sehen wir beim Aufbruch der Gefährten meistens nur seine Schemen und Umrisse – hier in einer Höhle auf einem Stein sitzend, da versteckt in der Dunkelheit von Moria.

Darth Plagueis in The Acolyte: Die Star Wars-Serie wurde von unterschätztem Horror-Epos inspiriert

Der Herr der Ringe: Die Gefährten ist nicht der einzige Film, den sich Headland vor Darth Plagueis' Live-Action-Debüt in The Acolyte angeschaut hat. Auch der Mystery-Horror-Thriller Crimson Peak von Guillermo del Toro diente ihr als Inspiration:



Ich bin sehr stolz auf die Gestaltung der Figuren. Es hat lange gedauert. [...] Natürlich haben wir einen Muun [die Spezies, der Plagueis angehört] gemacht; ihre Hände sind anders, also war es eine gute Idee, die Hand zuerst zu zeigen. Aber auch hier wieder der Bezug zu Crimson Peak: Es sollte sich nicht wie eine Machtdemonstration anfühlen, es sollte sich gruselig anfühlen.

Universal Crimson Peak

Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie die Geschichte von The Acolyte weitergeht. Sowohl die Sith als auch die Jedi haben in den letzten Minuten eine neue wichtige Figur erhalten, die tief mit der Mythologie des Star Wars-Universums verbunden ist. Während Plagueis das Sith-Banner hochhält, tritt für die Jedi Yoda aus seiner Meditationskammer.

Geht The Acolyte mit Staffel 2 bei Disney+ weiter?

Obwohl Headland mehrfach hat durchblicken lassen, dass sie Ideen für die Fortsetzung von The Acolyte hat, wurde eine 2. Staffel bisher nicht offiziell bestellt. Somit können wir vorerst nur hoffen, dass Lucasfilm und Disney die Star Wars-Serie verlängern – und uns nicht schon wieder ein loser Cliffhanger wie am Ende von Solo: A Star Wars Story mit der Rückkehr von Maul erwartet, der niemals aufgegriffen wird.