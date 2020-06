One Piece: Stampede - Rekord-Anime jetzt auf DVD und Blu-ray holen

Der bisher erfolgreichste One Piece-Film kommt heute auf DVD und Blu-ray. Mit mehr als 40 Figuren und reichlich Action ausgestattet, sollte sich kein Fan den Film entgehen lassen.

Unser Anime-Experte Amon fasste es so zusammen: One Piece: Stampede ist das "ultimative Klassentreffen des Anime-Hits". Der jüngste Kinofilm aus dem One Piece-Franchise erscheint heute auf DVD, Blu-ray und in einer schicken limitierten Collector's Edition für die selbsternannten Strohhutpiraten da draußen.

One Piece: Stampede auf DVD und Blu-ray - Schatzssuche bei Piraten-Expo

Um die 40 bekannte Figuren aus dem One Piece-Universum tauchen in dem Anime auf. Grund ist die Piraten-Expo, ein Festival, das Piraten aus aller Welt auf Schatzsuche schickt. Mit dabei sind natürlich auch Ruffy und seine bunte Crew. Bösewicht Douglas Bullet hat allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden.

Schaut euch den deutschen Trailer für One Piece: Stampede an!

One Piece: Stampede - Trailer (Deutsche UT) HD

Ausgestattet mit reihenweise Action-Set-Pieces und Fan-Lieblingen mauserte sich der 13. Spielfilm der Reihe zum bisher erfolgreichsten One Piece-Film. Nun können sich deutsche Fans des Anime-Franchise Stampede nach Hause holen.

Ab heute erscheint One Piece: Stampede bei KAZÉ für das Heimkino. Ihr könnt den Film in drei Editionen erstehen, nämlich als Softbox, Limited Steelbook und in der Limited Collector's Edition DVD + Blu-ray *. Folgende Extras gibt es pro Edition:



Softbox: Poster



Collector's Edition: Standee, Magnet, 5 Postkarten



Limited Steelbook Edition: Aufnäher, Sticker

One Piece: Netflix plant Live-Action-Serie & neue Folgen kommen

Die Popularität der Anime-Serie ist auch Netflix nicht entgangen. Der Streaming-Anbieter plant eine Live-Action-Serie aus dem Universum der Strohhutpiraten. Erste Hinweise zur Story der Netflix-Serie gibt es auch schon.

Allerdings wird es bis zum Start noch eine ganze Weile dauern. Währenddessen können Fans bei Crunchyroll die Serie schauen. Bei dem Streaming-Dienst gibt es seit Mai den Alabasta Arc zu sehen. Der für Anfang Juni angekündigte Sky Island Arc verzögert sich auf Grund von technischen Problemen jedoch, wie Anime2You berichtete.

© Eiichiro Oda/2019 One Piece production committee Ruffy in One Piece Stampede

Am 28. Juni kehrt die Anime-Serie dann mit neuen Folgen aus der Corona-Pause zurück. Im Simulcast läuft One Piece bei den Anbietern Crunchyroll, Anime on Demand und WAKANIM dann immer Sonntag 17 Uhr im Original mit Untertiteln.

