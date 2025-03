Oscar 2025: Anora-Star Mikey Madison gewinnt den Preis für die Beste Hauptdarstellerin

Heute Nacht wurden die Oscars verliehen. Beim Preis für die Beste Hauptdarstellerin gingen unter anderem Fernanda Torres, Demi Moore und Cynthia Erivo ins Rennen.

Mikey Madison hat den Oscar für die Beste Hauptdarstellerin für Anora gewonnen. Der Preis wurde ihr von Emma Stone übergeben, die vergangenes Jahr für Poor Things ausgezeichnet wurde.

Nominiert für den Oscar für den Besten Hauptdarsteller waren:

Darum geht es im Oscar-Film Anora mit Mikey Madison

Anora, genannt Ani (Mikey Madison), ist Amerikanerin mit usbekischen Wurzeln und arbeitet als Stripperin in Brighton Beach, einer russischsprachigen Enklave von New York City. Da sie in der Lage ist, sich auf Russisch zu verständigen, bringt ihr Boss sie häufig mit russischen Kunden zusammen. So trifft sie auch auf Ivan (Mark Eydelshteyn), den Sohn eines reichen Oligarchen.



Eine Romanze zwischen der exotischen Tänzerin und dem wohlhabenden Ausländer entspinnt sich. Geboren aus ihren Gefühlen füreinander sowie Ivans Verlangen, nicht länger von der Abschiebung in die Heimat bedroht zu werden und durch Heirat die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen, stürzen die zwei sich in eine Ehe. Doch die märchenhafte Hochzeit des verliebten Paares muss auf den Boden der Tatsachen zurückkehren, als Ivans Eltern in die USA reisen, um die Ehe wieder annullieren zu lassen.

Die 97. Verleihung der Academy Awards wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. März bei ProSieben ausgestrahlt. Der Comedian Conan O'Brien führte durch den Abend im Dolby Theatre in Los Angeles.

Hinter den Oscars steht die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Rund 9.900 Mitglieder der Academy sind wahlberechtigt und stimmen über die Vergabe der Preise ab. Die Wählerschaft setzt sich aus 19 Bereichen zusammen, welche die Gewerke der Filmindustrie repräsentieren, also etwa Schauspiel, Regie, Schnitt usw.