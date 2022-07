Oscar-Alarm: Mitreißender Trailer über einen der größten Hollywood-Skandale aller Zeiten

Mit dem Trailer zu She Said kündigt sich die Verfilmung des gleichnamigen Buchs der New York Times-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey, das die #MeToo-Bewegung in Hollywood begründet hat.

Im Oktober 2017 veröffentlichten die New York Times-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey eine aufwendige Recherche, die sich um Harvey Weinsteins Geschichte mit sexuellem Missbrauch drehte. Dem einflussreichen Filmproduzenten wurde von vielen Schauspielerinnen Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen.

In dem zwei Jahre später erschienenen Buch She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement haben Kantor und Twohey den Anstoß der #MeToo-Bewegung ausführlich aufgearbeitet. Es dauerte nicht lange, bis eine Verfilmung des Stoffs bekannt gegeben wurde. Nun ist der erste Trailer zu She Said eingetroffen.

Der Trailer zum She Said mit Zoe Kazan und Carey Mulligan

She Said - Trailer (English) HD

She Said erzählt den Weinstein-Skandal und den Beginn von #MeToo in Form eines Enthüllungsdrama in der Tradition von Spotlight. Der große Oscar-Gewinner 2016 beschäftigte sich mit einem ähnlichen Thema aus journalistischer Perspektive, nämlich dem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Boston.

Auch She Said dürfte bei der nächsten Oscar-Verleihung eine große Rolle spielen. Zoe Kazan und Carey Mulligan übernehmen die Hauptrollen. Während Kazan als Kantor in Erscheinung tritt, spielt Mulligan den Part von Twohey. In weiteren Rollen sind Patricia Clarkson, Samantha Morton und Jennifer Ehle zu sehen.

© Universal She Said

Besonders spannend ist die Regisseurin des Projekts: Maria Schrader verblüffte bereits mit ihrem herausragenden Stefan Zweig-Biopic Vor der Morgenröte. Nach der gefeierten Netflix-Serie Unorthodox und dem amüsanten Sci-Fi-Liebesfilm Ich bin dein Mensch folgt nun das Hollywood-Debüt der deutschen Schauspielerin und Filmemacherin.

Zur Vorbereitung: Hier findet ihr die Buchvorlage zu She Said bei Amazon *

Wann startet der #MeToo-Film She Said im Kino?

Hierzulande müssen wir uns noch einige Monate gedulden. She Said startet am 2. Februar 2023 in den deutschen Kinos. In den USA erscheint der Film bereits am 18. November 2022, was ihn perfekt für die Award-Saisons positioniert.

