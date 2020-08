Outlander Staffel 5: Finale versteckt Hinweis auf Jamies Tod in Staffel 6

In Outlander Staffel 5 wurde das Rätsel um den bevorstehenden Tod der Frasers nicht gelöst. Das Finale führte aber eine wichtige Figur ein, die in Staffel 6 noch wichtig wird.

Seit der 4. Staffel von Outlander wissen wir, dass Fraser's Ridge irgendwann durch ein verheerendes Feuer zerstört wird. In Staffel 6, welche den Roman Ein Hauch von Schnee und Asche adaptiert, könnte das Rätsel um die Todesanzeige von Jamie und Claire endlich gelöst werden. Denn das Staffel 5-Finale brachte nun eine Schlüsselfigur für dieses Ereignis in die Serie.

Outlander: Die Hinweise auf Jamies und Claires Tod

Werden Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe) wirklich sterben? An dieser Stelle wollen wir die finale Enthüllung aus den Büchern nicht vorweg nehmen, sondern aus Sicht der Serie spekulieren. In der Gegenwart des 20. Jahrhunderts fanden Brianna und Roger in Staffel 4 eine erschreckende Todesanzeige:

Mit Bedauern erhalten wir die Nachricht vom Tod James MacKenzie Frasers und seiner Frau in einer Feuersbrunst, die das Zuhause und die Siedlung Fraser's Ridge zerstört hat.

Diese schreckliche Nachricht war schließlich der Auslöser für Briannas (Sophie Skelton) Reise in die Vergangenheit, um ihre Eltern zu warnen. Den Tod der Frasers umgibt aber ein großes Rätsel, denn das Datum der Todesanzeige war verschmiert. Lediglich lesen konnten wird das Datum "21. Januar 177_".

© Starz Outlander: Der Fraser-Clan

Gegen Claires Ableben spricht hingegen die Prophezeiung einer Cherokee-Schamanin in Staffel 4, laut der sie eine weise Heilerin sein wird, wenn ihre "Haare weiß wie Schnee sind". Sollte sich Claire nicht demnächst die Haare färben, sollte ihr Überleben gesichert sein.

Wann spielen Outlander Staffel 5 und Staffel 6?

Wann wird das Feuer denn nun auf Fraser's Ridge ausbrechen? Durch das verschmierte Datum wissen wir nur, dass dieses verheerende Ereignis in den 1770er Jahren stattfinden wird. Und in diesen befinden wir uns auch. Die 5. Staffel von Outlander spielt in den Jahren 1770 und 1771. Dies lässt sich anhand der historischen Schlacht von Alamance in Staffel 5 bestimmen, die am 15. und 16. Mai 1771 stattfand.

Achtung, kleiner Spoiler zu den Büchern: In der Romanvorlage wird enthüllt, dass der Todestag von Jamie und Claire im Jahr 1776 sein wird. Die Romanvorlage von Staffel 6, also der 6. Band, spielt in den Jahren 1773 bis 1776. Wir können also davon ausgehen, dass in der 6. Staffel das Rätsel um die Feuersbrunst endlich gelöst wird. Spoiler Ende.

Outlander Staffel 5: Wendigo Donner wird noch wichtig

In den finalen Folgen der 5. Staffel wurde uns ein weiterer Zeitreisender offenbart: Wendigo Donner (Brennan Martin). Donner ist einer von fünf Aktivisten, den Montauk Five, die im Jahr 1968 zurück in die Vergangenheit reisten. Zu dieser Gruppe gehörte auch Otterzahn, dessen Geist wir in Staffel 4 kennenlernten.

© Starz Outlander: Wendigo Donner

Im Finale von Staffel 5 ist Wendigo Donner unter den Männern, die Claire gefangen nehmen. Sie verspricht ihm einen Edelstein, wenn er ihr bei der Flucht helfen würde. Das tut er allerdings nicht und kann während des Angriffs von Jamies und den Frasers auf die Männer fliehen.

Wir können davon ausgehen, dass Donner noch einmal in Claires Leben treten wird, um an einen ihrer Edelsteine zu gelangen, mit dem er wieder zurück in die Zukunft reisen könnte. Zumindest in der Buchvorlage kommt es zu genau diesem Wiedersehen, das die Ereignisse rund um die Feuersbrunst auf Fraser's Ridge in Gang setzt.

Bis zum Start der 6. Staffel, in der das Rätsel um den Tod der Frasers gelöst wird, wird es aber noch eine Weile dauern. Diese startet frühestens in der 2. Jahreshälfte 2021. Bis dahin habt ihr genug Zeit, um schon mal die Romanvorlage zu lesen.

