Pennys Big Bang Theory-Wohnung versteckt ein rührendes Detail, das viele Fans wahrscheinlich nie entdeckt haben

Ein Detail in Pennys Wohnung ist ein schönes Easter Egg für alle The Big Bang Theory-Fans. Es bringt die gute Stimmung am Set nochmal zum Ausdruck.

Einer der häufigsten Schauplätze in The Big Bang Theory ist Pennys Wohnung. Viele Szenen der Sitcom spielen sich darin ab und auch später, wenn Sheldon und Amy darin eingezogen ist, spielt sie weiterhin eine große Rolle. Vielen TBBT-Fans ist aber vielleicht ein Detail in Pennys Wohnung noch nie aufgefallen, mit dem Kaley Cuoco ihren Co-Stars Tribut gezollt hat. The Big Bang Theory-Fans sollten sich Pennys Kühlschrank genauer anschauen Wie Screen Rant erklärt, sind die Fotos auf dem Kühlschrank von Penny nicht zufällig gewählt. Wenn ihr euch das folgende Bild genauer anseht, erkennt ihr darauf Fotos vom Set der Sitcom: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die Bilder zeigen Cuoco mit verschiedenen Stars und Crew-Mitgliedern der Serie. Deutlich zu erkennen sind zum Beispiel Bernadette-Darstellerin Melissa Rauch und Amy-Darstellerin Mayim Bialik. Es ist ein kleines, aber ziemlich herzerwärmendes Easter Egg, das leicht zu verpassen ist, wenn man eine Sekunde lang nicht genau hinsieht. Wie geht es im The Big Bang Theory-Universum in Zukunft weiter? Nach dem Ende der Hauptserie und dem Spin-off Young Sheldon ist die neuste Serie in dem Franchise der Ableger Georgie & Mandy's First Marriage. Außerdem soll an einer Art TBBT-Reboot gearbeitet werden, zu dem es noch fast keine genaueren Details gibt. Alle 12 Staffeln TBBT könnt ihr aktuell bei Netflix und Amazon Prime in der Streaming-Flat schauen. Auch interessant: Der meistgesehene Film bei Disney+ ist dieses Fantasy-Abenteuer Podcast: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co. Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.