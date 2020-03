Ideale Star Wars-Besetzung: Rosario Dawson spielt Ahsoka Tano für Disney+

Ahsoka Tano ist eine der beliebtesten Figuren der Star Wars-Animationsserien. Nun schlüpft Rosario Dawson für die Live-Action-Serie The Mandalorian in die Rolle.

In Star Wars 9 konnten wir ihre Stimme hören, doch eine Live-Action-Version von Ahsoka Tano gab es bis jetzt nicht. Die eigensinnige Schülerin von Anakin Skywalker wurde in den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels zum Liebling vieler Fans. Bald wird sie erstmals von einer Schauspielerin vor der Kamera verkörpert.

Wie aus neuen Berichten hervorgeht, wird Rosario Dawson (Death Proof) die Rolle von Ahsoka Tano übernehmen und zwar für die Live-Action-Serie The Mandalorian, die bei Disney+ zu sehen ist.

Disney+-Serie: Rosario Dawson spielt Ahsoka Tano

Rosario Dawson wird in der 2. Staffel von The Mandalorian als Ahsoka Tano auftreten. Bisher wissen wir noch nicht, wie groß die Rolle ist. Da die Season bereits abgedreht ist, ist zum Beispiel ein kurzer Auftritt denkbar, der eine größere Rolle in späteren Staffeln vorbereitet. Damit stößt Rosario Dawson zu einer Besetzung, die bereits Pedro Pascal, Werner Herzog, Nick Nolte und Gina Carano umfasst.

© Disney Ahsoka Tano

Es gibt zwar noch keine offizielle Bekanntgabe der Exklusivmeldung von Slash Film durch Lucasfilm, doch Variety und Hollywood Reporter haben sie bestätigt.



The Mandalorian: Wer ist Ahsoka Tano?

Ahsoka Tano ist eine der beliebtesten Star Wars-Figuren aus den Animationsprojekten. 2008 feierte sie ihr Debüt im The Clone Wars-Film und war danach in allen fünf Staffeln der Serie The Clone Wars zu sehen. Ahsoka wird Anakin Skywalker als Padawan zugewiesen und nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickeln beide eine tiefe Verbundenheit,.

In der Animationsserie Star Wars Rebels, die 14 Jahre nach den Ereignissen in Clone Wars spielt, ist sie ebenfalls regelmäßig zu sehen. Zuletzt hörten wir ihre Stimme in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers neben denen anderer verstorbener Jedi.

Rosario Dawson als Ahsoka: die perfekte Wahl?

Die Besetzung von Rosario Dawson als Ahsoka Tano wirkt wie ein wahr gewordener Fan-Traum. Das liegt auch daran, dass die Darstellerin aus Unstoppable, Zombieland 2 und Sin City in der Vergangenheit mehrfach als Casting-Wunsch von Fans genannt wurde. 2017 gab es beispielsweise eine Twitter-Kampagne unter dem Hashtag #AhsokaLives, die sich für Dawson einsetzte.



Entsprechend teilte @BossLogic bei Twitter noch einmal seine Vision von Rosario Dawson als Ahsoka Tano:

Back in 2017 I did a piece on @rosariodawson as #ahsokatano and today I want to congratulate her for landing the role in @themandalorian



I don't know if it's official yet. I'm sure it will be soon pic.twitter.com/YItHk6U6Rv — BossLogic (@Bosslogic) March 20, 2020

Wann kommt die 2. Staffel von The Mandalorian zu Disney+?

Die schlechte Nachricht ist natürlich, dass wir noch eine ganze Weile auf den Auftritt von Dawson in der Rolle warten müssen. Kommenden Dienstag startet zunächst Disney+ in Deutschland und das mit der ersten Folge von The Mandalorian Staffel 1. Wie in den USA hat sich Disney für eine wöchentliche Ausstrahlung entschieden.

Nach Ende der acht Episoden langen Staffel heißt es dann noch Warten. Aller Voraussicht nach soll The Mandalorian Staffel 2 im Herbst 2020 bei Disney+ im Stream zur Verfügung stehen und das wahrscheinlich auch in Deutschland.

Die gute Nachricht ist, dass die Season bereits fertig gedreht wurde, weshalb der Termin, anders als beispielsweise bei The Falcon and The Winter Soldier, vielleicht nicht durch die Folgen der Coronavirus-Pandemie beeinflusst wird.

Frühestens im Herbst erfahren wir, wie genau Ahsoka Tano in die Handlung von The Mandalorian integriert wird. Die Serie von Jon Favreau, an der auch Rebels- und Clone Wars-Autor Dave Filoni beteiligt ist, verfolgt einen namenlosen Mandalorianer (Pedro Pascal) nach dem Fall des Imperiums und vor dem Aufkommen der Ersten Ordnung aus der Sequel-Trilogie.

