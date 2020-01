Disney+ mit Marvel und Star Wars: Alle neuen Original-Serien und -Filme

Ob Star Wars, Marvel oder Pixar: Disney+ produziert für die nächsten Jahre einige neue Serien und Filme. In unserer Übersicht findet ihr alle Originals, die euch bald erwarten.

Am 12. November 2019 begann mit dem US-Start von Disney+ eine neue Ära im Streamingzeitalter. In Deutschland ist es nur wenige Monate später am 24. März 2020 so weit. Tausende Serien-Episoden und Hunderte Filme hält der neue Streamingdienst zum Start bereit. Doch zwischen all den Disney-Klassikern, Star Wars- und Marvel-Filmen verstecken sich auch exklusiv für Disney+ produzierte Inhalte.

Damit ihr die Disney+-Originals nicht verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit den bestätigten neuen Serien und Filmen zusammengestellt. Doku- und Reality-Formate sowie Kurzfilme haben wir außen vor gelassen. Diese Übersicht werden wir regelmäßig aktualisieren und erweitern.

Alle neuen Serien bei Disney+ 2019

High School Musical: The Musical : Mockumentary über eine Theatergruppe, die das High School Musical auf die Bühne bringen will

: Mockumentary über eine Theatergruppe, die das High School Musical auf die Bühne bringen will The Mandalorian: Science-Fiction-Fantasy-Western im Star Wars-Universum mit Pedro Pascal in der Hauptrolle

Alle neuen Serien bei Disney+ 2020

Alle neuen Serien bei Disney+ 2021

Star Wars: Rogue One Spin-off : Star Wars-Serie mit Fokus auf den von Diego Luna verkörperten Cassian Andor - Start 2021

: Star Wars-Serie mit Fokus auf den von Diego Luna verkörperten Cassian Andor - Start 2021 Loki : Neue Abenteuer des MCU-Tricksters Loki im mit Tom Hiddleston



: Neue Abenteuer des MCU-Tricksters Loki im mit Tom Hiddleston What If...? : Animationsserie über alternative Abläufen und Ausgänge von Schlüsselmomenten des MCU



: Animationsserie über alternative Abläufen und Ausgänge von Schlüsselmomenten des MCU Hawkeye: Marvel-Actionserie über den Bogenschützen Clint Barton und seine Nachfolgerin Kate Bishop

Alle neuen Serien bei Disney+ ohne Startdatum

Alle neuen Filme bei Disney+ 2019

Lady and the Tramp: Realverfilmung von Susie und Strolch

Realverfilmung von Susie und Strolch Noelle : Weihnachts-Fantasy-Film mit Anna Kendrick



: Weihnachts-Fantasy-Film mit Anna Kendrick Togo: Schlittenhunde-Abenteuerfilm mit Willem Dafoe über eine waghalsige Rettungsaktion



Alle neuen Filme bei Disney+ 2020

Reboots, Revivals und Remakes: Viel Neues in Planung bei Disney+

Natürlich befinden sich beim Mäusekonzern noch viele weitere Projekt in der Planung. Viele davon basieren auf den bekannten Marken aus dem Hause Disney sowie dem Portfolio von 20th Century Fox. Im August verkündete Disney-Chef Bob Iger beispielsweise bekannte Franchises wie Kevin - Allein zu Haus, Nachts im Museum, Gregs Tagebuch und Im Dutzend billiger neu auflegen zu wollen.

Weitere in der Entwicklung aber noch nicht fest bestellte Filme und Serien sind zudem:

Auf welche Serien und Filme bei Disney+ freut ihr euch am meisten?