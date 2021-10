Perfekter Squid Game-Ersatz bei Netflix: Südkoreanischer Thriller und 31 weitere Filme und Serien starten

Squid Game ist aktuell die gefragteste Serie auf Netflix. Für alle, die schon durch sind: Streaming-Nachschub ist unterwegs. Wir haben alle neuen Filme und Serien der Woche für euch zusammengetragen.

Wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Woche anschaut, scheint es im Netflix-Universum nur eine Serie zu geben: Squid Game. Seit wenigen Tagen ist offiziell bekannt, dass der südkoreanische Überraschungserfolg offiziell zum erfolgreichsten Serienstart auf der Streaming-Plattform geworden ist. Falls ihr mit der 1. Staffel schon durch seid, haben wir hier ein paar weitere Netflix-Empfehlungen gesammelt.

Neu auf Netflix: Nach Squid Game kommt der nächste blutige Thriller

Auf die tödlichen Spiele von Squid Game folgt bei Netflix der nächste südkoreanische Thriller. In My Name wird die Geschichte einer Frau erzählt, die sich auf einen unerbittlichen Rachefeldzug begibt. Um die Wahrheit über den Tod ihres Vaters herauszufinden, infiltriert sie zusammen mit einem gefährlichen Gangster die Polizei.

Neu auf Netflix: Penn Badgley als Serienkiller in der 3. Staffel von You

Lange mussten die Fans auf die 3. Staffel warten. Jetzt ist es endlich so weit: You - Du wirst mich lieben kehrt mit zehn neuen Folgen auf Netflix zurück, was bedeutet, wir dürfen uns auf einige nervenaufreibende Stunden mit Penn Badgleys verführerischem Serienkiller Joe Goldberg freuen.

You - S03 Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Netflix: Die deutsche Beziehungskomödie Du Sie Er & Wir

Netflix wartet diese Woche auch mit einer neuen deutschen Eigenproduktion auf. Bei Du Sie Er & Wir handelt es sich um eine Beziehungskomödie, in der zwei Paare ihre jeweiligen Partner:innen tauschen. Als das Experiment vorüber ist, wird jedoch schnell klar, dass die ursprünglichen Konstellationen nicht mehr funktionieren.

Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Serienstarts im Oktober 2021

Ihr seid auf der Suche nach neuen und guten Serien? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Oktober-Highlights. Wir schaffen Durchblick im Streaming-Dschungel.

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die größten Highlights des Monats vor, von der Kultsitcom Seinfeld bis zu spannenden Tipps zur Einstimmung auf Halloween.

