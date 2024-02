Perfekter Yellowstone-Ersatz kommt bald: Die neue Serie des Western-Genies verspricht harte Draufgänger und unberechenbare Milliardäre in Texas

Neben Yellowstone und vielen weiteren Projekten bringt Western-Genie Taylor Sheridan bald eine weitere Serie an den Start, die in die Ölindustrie von Texas führt.

Wo nimmt Taylor Sheridan die ganze Zeit her? Der Schöpfer hinter dem Serien-Hit Yellowstone arbeitet nämlich aktuell an mehreren Projekten gleichzeitig. So bringt er gerade nicht nur das Finale der Dutton-Saga und 4 Spin-offs in Stellung, sondern werkelt auch an den Fortsetzungen zu Tulsa King und Mayor Of Kingstown sowie einem gewaltigen Western-Epos.

Und noch ein weiteres Serien-Projekt gesellt sich bald hinzu: Landman tauscht das Ranch-Drama in Montana gegen Öl-Drama in Texas aus und wartet mit einigen bekannten Stars auf.

Die neue Taylor Sheridan-Serie bringt gleich 3 Stars aus dem Yellowstone-Universum zurück

Wie aus einer Pressemeldung von Paramount+ hervorgeht, laufen bereits die Dreharbeiten zur neuen Taylor Sheridan-Serie in Texas. Der Yellowstone-Macher entwickelte Landman gemeinsam mit Christian Wallace auf Basis dessen 11-teiliger Podcast-Reihe Boomtown.

Paramount+ Billy Bob Thornton in 1883

Die neue Serie führt uns nach West Texas in die Welt der Ölindustrie. Im Zentrum stehen dabei Tommy Norris (Billy Bob Thornton), der Krisenmanager einer Ölfirma, sowie Cami (Demi Moore), die Ehefrau eines mächtigen Öl-Magnaten.



Der offiziellen Handlungsbeschreibung zufolge erwartet uns "eine Geschichte über Draufgänger und unberechenbare Milliardäre, die einen Wirtschaftsboom anheizen, der Klima, Wirtschaft und Geopolitik extrem beeinflusst".

Taylor Sheridan-Fans können sich in der Hauptbesetzung auf gleich drei bekannte Gesichter aus dem Yellowstone-Universum freuen. Billy Bob Thornton zuvor schon in 1883 zu sehen, während Michelle Randolph in 1923 mitspielte. James Jordan übernahm hingegen in Yellowstone als auch 1883 Rollen. Weiterhin zum Cast gehört die aus den Resident Evil-Filmen und der Superhelden-Serie Heroes bekannte Schauspielerin Ali Larter.

Wann startet Landman bei Paramount+?

Einen konkreten Starttermin sowie den Episodenumfang der Serie gab der Streamingdienst bisher nicht bekannt. Da die Produktion aber schon gestartet ist, könnte Landman schon Ende 2024 bei Paramount+ zu sehen sein.

