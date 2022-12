Pflicht für Horror-Fans: Ekelerregender Schocker läuft nur morgen uncut (!) im Kino

Einen Tag lang läuft der schockierende Horror-Hype Terrifier 2 ungeschnitten in den meisten deutschen Kinos. Genre-Fans sollten den brutalen Slasher-Alptraum nicht verpassen.

Mit Meldungen über kotzendes US-Publikum wurde Terrifier 2 zu einem der größten Horror-Hypes 2022. Die Aufregung um den Film machte sich auch an den Kinokassen bemerkbar, wo das Sequel von Damien Leone mit einem Budget von 250.000 Dollar stolze 11 Millionen Dollar einspielte.

In Deutschland ist nicht mal der erste Terrifier-Spielfilm ungekürzt verfügbar, doch das verstörende Sequel könnt ihr dafür komplett uncut auf der großen Leinwand genießen! Am 8. Dezember läuft Terrifier 2 für einen Tag im Kino. Horror-Fans sollten die Chance nutzen, denn fürs Heimkino wurde dem brutalen Film schon eine ungekürzte FSK 18-Freigabe verweigert.

Schaut hier noch einen deutschen Terrifier 2-Trailer:

Terrifier 2 - Trailer (Deutsch) HD

Terrifier 2 ist ein extrem brutales Slasher- und Splatter-Epos

Im Vergleich zum 35.000 Dollar teuren Vorgänger hatte Damien Leone für die Fortsetzung das siebenfache Budget zur Verfügung. Das schlägt sich nicht nur in der gewaltigen Laufzeit von 138 Minuten nieder, auf die Terrifier 2 kommt. Das Sequel erhöht auch die Anzahl an schwindelerregend brutalen Setpieces und Kills, bei denen der unheimliche Serienmörder Art the Clown auf unterschiedlichste Weise mordet.

Eine Sequenz, in der er eines seiner Opfer minutenlang quält, verstümmelt und foltert, ist so explizit und gnadenlos geraten, dass sie zu den härtesten Szenen der letzten Jahre zählt.

Im Gegensatz zum ersten Terrifier-Teil, der das klassische Slasher-Konzept minimalistisch und praktisch ohne Handlung und Figurenentwicklung aufs Wesentliche reduziert, streut das Sequel mehr Story zwischen die extremen Splatter-Szenen ein.

Dafür ist Terrifier 2 abwechslungsreicher geraten und verblüfft teilweise mit surrealen Traumsequenzen und Halluzinationen, die Leone neben den wieder einmal staunenswert handgemachten Spezialeffekten förmlich zelebriert.

Durch sein erneut komplett stummes Schauspiel, das dievor allem über Mimik und Gestik vermittelt, empfiehlt sich David Howard Thornton wieder als eine der besten aktuelleren Horror-Ikonen.

Tiberius Film Terrifier 2

In Terrifier 2 bekommt er diesmal ein ebenbürtiges Final Girl in Form von Lauren LaVera an die Seite. Die Darstellerin liefert sich mit dem Serienmörder ein intensives Duell, das der Regisseur gut eine halbe Stunde lang als epischen Showdown ausbreitet. Am Ende bleibt nur die Frage, wie der bereits geplante Terrifier 3 das alles noch toppen soll.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Schaut ihr Terrifier 2 im Kino?