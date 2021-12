Phantastische Tierwesen 2 heute erstmals im TV: 3 Dinge machen ihn zum schlechtesten Harry Potter-Film

Heute Abend feiert Phantastische Tierwesen 2 seine Free-TV-Premiere. Es ist der bisher schwächste Eintrag im Harry Potter-Franchise. Warum? Das erklären wir anhand von drei Beispielen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Nach dem Triumph der acht Harry Potter-Filme entpuppte sich das Spin-off rund um die Phantastischen Tierwesen als knifflige Angelegenheit. Warner Bros. wollte den Erfolg der Wizarding World mit einem Ableger ausbauen, der nichts mit der Geschichte des Jungen zu tun hat, der überlebte. Geplant wurden gleich fünf (!) Filme. Bisher sind allerdings erst zwei Abenteuer der Tierwesen-Reihe erschienen.

Auf den in New York angesiedelten Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind folgte eine umstrittene Fortsetzung, die sich Paris als Haupthandlungsort aussuchte und darüber hinaus in die Gänge von Hogwarts zurückführte. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen versucht einige spannende Dinge und ist dennoch das bisher schwächste Kino-Kapitel aus aus dem Harry Potter-Universum.

Problem 1: Phantastische Tierwesen 2 kann sich nicht entscheiden

Der erste Phantastische Tierwesen-Film entführte ins pulsierende New York der 1920er Jahre und stellte uns eine völlig neue Seite der Zauberwelt vor. In den dampfenden Straßen der amerikanische Metropole lernen wir eine Vielzahl faszinierender Figuren kennen, die wir zuvor noch nie auf der großen Leinwand gesehen haben. Allen voran: der exzentrische Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Die Fortsetzung vertraut nicht auf den Ansatz des Spin-offs und stellt mehr und mehr Verbindungen zu den Ereignissen der Harry Potter-Filme her. Ein junger Dumbledore (Jude Law), ein junger Grindelwald (Johnny Depp) und die Nostalgie geschwängerte Rückkehr nach Hogwarts: Von den Tierwesen bleibt am Ende des Tages nicht mehr viel übrig. In Grindelwalds Verbrechen konkurrieren zwei Geschichten miteinander.

Problem 2: Phantastische Tierwesen 2 ist sehr verworren

Es ist Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen deutlich anzumerken, dass das Drehbuch von einer Autorin stammt, die ihre fantastischen Welten für gewöhnlich in Romanen zum Leben erweckt. Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling persönlich schrieb am Skript mit. Tausend Details treten in den Vordergrund, worunter der Erzählfluss leidet und die Dynamik des Films verlorengeht. Mitunter fällt es schwer, überhaupt einen roten Faden in der Fortsetzung auszumachen.

Beim Lesen kann man sich mühelos in solchen detaillierten Ausführungen verlieren. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen fehlt allerdings ein Übersetzer, der das Volumen eines Buchs in Filmform denkt, wie es Steve Kloves mit seiner exzellenten Arbeit bei den Harry Potter-Filmen getan hat. Trotz der interessanten Themen und Entwicklungen der Tierwesen-Fortsetzung fehlt es an erzählerischer Eleganz.

Problem 3: Phantastische Tierwesen 2 hat einen schlechten Twist

Geheimnisse und Enthüllungen sind nichts Neues im Potter-Kosmos. Die ersten Filme warteten mit einigen überraschenden Wendungen auf, die unseren Blick auf bestimmte Figuren und Ereignisse veränderten. Mit seinem letzten Twist hat sich Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen jedoch mächtig verhoben. Am Ende stellt sich heraus, dass der echte Name von Credence – angeblich – Aurelius Dumbledore ist.

Ein vergessener Dumbledore-Bruder: Anstatt mit den neuen Figuren zu arbeiten, beißt sich Grindelwalds Verbrechen an vertrauten Ecken der Mythologie fest. Der Twist wirkt aufgesetzt und wie der verzweifelte Versuch, dem Spin-off mehr Gewicht zu verleihen. Zudem ist er redundant. Das Kapitel "Dumbledores düstere Vergangenheit, von der keiner etwas wusste" wurde schon mehrmals in der Wizarding World erforscht.

Wie es aussieht, entfernt sich die Phantastische Tierwesen-Reihe immer weiter weg von ihrem Ursprung und verwandelt sich in ein Dumbledore/Grindelwald-Prequel. Diesen Eindruck untermauert auch der Titel des dritten Teils: Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Am 7. April 2022 startet die Fortsetzung im Kino.

