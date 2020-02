Star Trek: Noch ein Logikfehler in Picard? Macher klärt auf

Patrick Stewart ist zurück als Picard - und die meisten Fans mögen die neue Star Trek-Serie. Allerdings gab es bereits mehrere Logikfehler. Jetzt schaltete sich der Macher ein.

Funktioniert die Rückkehr von Patrick Stewart zu Star Trek? Diese Frage dürften sich Fans vor dem Start von Star Trek: Picard wohl zurecht gestellt haben. Schließlich kam die vorherige Serie Discovery nicht bei jedem gut an. Glücklicherweise entpuppte sich Picard bisher als überraschend gut, wenn auch sehr langsam erzählt.

In ihrer Aufgabe, offene Fragen aus den vergangenen Star Trek-Serien und sogar der Neuverfilmung von 2009 zu lösen, bildeten sich aber bereits mehrere Logikfehler. Zu einem neuen schaltete sich laut Comic Book nun der Showrunner Michael Chabon ein.

Star Trek: Picard - das ist der neue Romulaner-Fehler

So haben wir bisher bereits einen Fehler bei den Vulkaniern gesehen - falls dieser nicht ein versteckter Twist ist. Andererseits erklärt Star Trek: Picard sogar obskure Dinge wie das veränderte Aussehen der Romulaner. Jetzt geht es wieder um die Romulaner, genauer gesagt um ihren Hass auf künstliches Leben.

© CBS All Access Romulaner Elnor in Star Trek: Picard

Laut der neuen Serie forschen die Romulaner nicht im Bereich der Kybernetik. Fans von Star Trek: The Next Generation wurden hier aber hellhörig: In einer Folge der alten Serie sagt Admiral Alidar Jarok gegenteilige Worte zu Data.

Ich kenne eine Menge romulanischer Kybernetiker, die es lieben würden, so nah an dir zu sein.

Das sagt der Picard-Macher zum Logikfehler

Gibt es also doch Forscher unter den Romulanern, die künstliches Leben erschaffen? Showrunner Michael Chabon erklärte dies auf Instagram . Tatsächlich gebe es diese Kybernetiker - echte Forscher seien es aber nicht.



Ein 'romulanischer Kybernetiker' zu sein ist ein bisschen wie ein Nazi-Doktor zu sein. 'Ich finde dieses Konzept nicht besonders ansprechend', antwortet Data weise zu seinem romulanischen Begleiter. 'Solltest du auch nicht' ist die vielsagende Antwort.

In diesem Kontext macht die Aussage, dass die Romulaner nicht in der Kybernetik forschen, zumindest teilweise Sinn. Denn echte Forscher sind es nicht. Wahrscheinlich sind sie mehr dafür verantwortlich, künstliches Leben auseinander zu nehmen.

Star Trek: Picard wird noch einmal zum Borg in Vorschau auf Folge 6

Picard wird noch einmal zum Borg in Vorschau auf Folge 6



Auf jeden Fall hätten sie gewollt, dass Data und die Technologie, die ihn erschaffen hat, zerstört wird. Das scheint auch der Grund zu sein, warum Zhat Vash Datas Töchter jagt. Eine Erklärung gibt es also für den Logikfehler - hoffen wir, dass es keine anderen geben wird.

Neue Folgen von Star Trek: Picard werden immer freitags auf Amazon Prime Video veröffentlicht.



Habt ihr den Star Trek-Logikfehler bemerkt?