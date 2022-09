Prächtige Highlight-Serie auf RTL+: Was Star-Designer Guido Maria Kretschmer mit Das Haus der Träume zu tun hat [Anzeige]

RTL+ erzählt mit Das Haus der Träume eine Liebesgeschichte vor historischem Hintergrund. Eine besondere Rolle kam bei der Produktion Star-Designer Guido Maria Kretschmer zu.

Auf RTL+ startet in wenigen Tagen eine mitreißende Liebesgeschichte. Das Haus der Träume, die neuste Exklusivproduktion des Streaming-Diensts, entführt ins Berlin der späten 1920er Jahre, einem pulsierenden Ort voller Licht und Schatten. Hier lernen sich Vicky (Naemi Florez) und Harry (Ludwig Simon) kennen. Sie ist neu in der Stadt, er ein mittelloser Pianist. Schon nach kurzer Zeit sprühen die Funken.

Verbunden werden die beiden nicht nur durch ihre Gefühle. Vor allem ein historisches Gebäude in der Torstraße 1 bildet den Anker ihrer Beziehung: das Kaufhaus Jonass, Deutschlands erstes Kreditkaufhaus. Eindrucksvoll ragt es aus der Umgebung und verspricht Aufschwung und Möglichkeiten. Es ist ein Ort, an dem Träume in Erfüllung gehen – doch schon bald wird das junge Paar auf eine Probe gestellt.

Guido Maria Kretschmer hat für Das Haus der Träume ein ganz besonderes Kleid entworfen

Als Historienserie wartet Das Haus der Träume mit einer Vielzahl an detailverliebten Kostümen auf. Allein für den Haupt- und Nebencast wurden um die 1000 Stück angefertigt. Wenn wir die Statist:innen berücksichtigen, kommen sogar 4000 weitere Kostüme dazu. Und dann wäre da noch ein ganz besonderes Kleid für Vicky: Das Haus der Träume wartet mit einer Kreation von Guido Maria Kretschmer auf.

Der deutsche Modedesigner, der u.a. als Moderator der beliebten TV-Sendung Shopping Queen bekannt ist, hat das Kleid extra für Das Haus der Träume entworfen. Zum Einsatz kamen dabei Stoffe, die von dem belgischen Designer Dries van Noten stammen. Im Verlauf der Serie nimmt das Kleid eine wichtige Rolle ein. Die Handlung von Das Haus der Träume beginnt 1928 und erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte.

Wann startet Das Haus der Träume auf RTL+?

Das Haus der Träume startet am 18. September 2022 auf RTL+. Alle sechs Episoden der 1. Staffel sind ab dem Starttag als Stream verfügbar. Neben Florez und Simon gehören Nina Kunzendorf, Alexander Scheer und Samuel Finzi zum Cast. Die Free-TV-Premiere der Eventserie ist für Ende des Jahres geplant und findet auf RTL statt. Die Fortsetzung ist auch schon sicher: Die sechs Episoden der 2. Staffel sind bereits abgedreht.

Werdet ihr euch Das Haus der Träume auf RTL+ anschauen?