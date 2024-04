Preiset Satan: Neuer Horror-Film mit Russell Crowe ist seit 5 (!) Jahren fertig, aber erst jetzt dürfen wir ihn sehen

Gladiator-Star Russell Crowe scheint seine Berufung als Horror-Priester in Exorzismus-Filmen gefunden zu haben. Ein neuer Trailer bringt frohe Kunde vom neuen Satansstreifen.

Oscar-Preisträger Russell Crowe spielte erst letztes Jahr einen dämonenaustreibenden Priester in The Pope's Exorcist. Viel früher war allerdings schon ein anderer Exorzismus-Horrorfilm mit ihm im Kasten, der sich aber noch bis zum Sommer dieses Jahres Zeit lässt, um endlich in die Kinos zu kommen.

Immerhin gibt es jetzt einen diabolischen Trailer dazu zu sehen, der uns erneut mit teuflischen Angelegenheiten Angst machen möchte. Aber wie heißt es doch schön im guten Buch: Fürchtet euch nicht!

Wenn es im Horror-Film bei Russell Crowe mit dem Teufel zugeht

Crowe spielt im kommenden The Exorcism strenggenommen keinen echten Priester, sondern einen Schauspieler namens Anthony Miller, der in einem übernatürlichen Horror-Film mitwirkt, in dem er einen geistlichen Teufelaustreiber darstellt. Dabei beginnt sein Leben auseinanderzufallen und seine Tochter Lee (Ryan Simpkins) fragt sich, ob er in altes Suchtverhalten zurückfällt, oder doch etwas Unheimliches vor sich geht.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Exorcism schauen:

The Exorcism: Trailer (English) HD

Einige Charaktere scheinen sich jedenfalls im Trailer darüber bewusst zu sein, dass es in vermeintlich verfluchten Filmproduktionen wie Der Exorzist oder Das Omen schon mal mit dem Teufel zugehen kann.

Sony/Vertical Hier gibt es nichts zu sehen, außer zwei völlig unterschiedliche Filme.

The Exorcism von den Regisseuren M.A. Fortin und Joshua John Miller ist schon seit 2019 abgefilmt und sollte ursprünglich The Georgetown Project heißen. Das war allerdings vor dem Erfolg von The Pope's Exorcist, an den man diesen "neuen" Exorzismus-Film mit Meta-Machenschaften nun Marketing-technisch angepasst hat.

Wann kommt der Horror-Film The Exorcism in die Kinos?

Der US-Kinostart von The Exorcism ist für den 7. Juni 2024 eingeplant. Unsere Gebete nach einem hiesigen Starttermin wurden noch nicht erhört, wir halten euch aber auf dem Laufenden. Wer in der Zwischenzeit schon einen religiös angehauchten Horror-Film oder zwei sehen möchte, kann derzeit für Immaculate oder Das erste Omen in die Kinokirche gehen.

The Pope's Exorcist mit Russell Crowe könnt ihr unterdessen bei Netflix streamen.