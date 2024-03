Premiere bei Amazon Prime: Action-Gott kehrt mit seinem ersten Film seit 9 Jahren zurück und der ist richtig stark geworden

Michael Mann ist einer der besten Action-Regisseure unserer Zeit. Bei Amazon Prime Video könnt ihr ab sofort seinen ersten Film in neun Jahren streamen. Erzählt wird eine der dunkelsten Stunden des Motorsports.

Mit Filmen wie Der letzte Mohikaner und Heat ist Michael Mann nicht nur zu einem gefeierten Regisseur geworden, sondern hat auch seinen Ruf als Autorenfilmer zementiert. Mit Ferrari konnte er nun nach 15 Jahren ein Herzensprojekt abschließen. Der Film feierte bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2023 seine Premiere. Bei uns kommt er allerdings nicht ins Kino. Stattdessen feiert er heute seine Streaming-Premiere.



Ferrari mit Adam Driver ist ab sofort in der Flatrate bei Amazon Prime Video zu sehen.



Kollateralschäden auf der Rennstrecke und in der Beziehung

Darum geht’s: Enzo Ferrari (Adam Driver) führt seit Jahren eine eheähnliche Beziehung mit Lina Lardi (Shailene Woodley), mit der er einen Sohn hat. Seine Frau Laura (Penélope Cruz), die einen Großteil der Firmengeschäfte führt, weiß allerdings nichts davon. Als das Geheimnis gelüftet wird, ist dies allerdings nicht das einzige Problem.



Auch die Geschäfte der Firma laufen schlecht. Um Ferrari zu retten, strebt Enzo den Sieg bei der Mille Miglia an, ein 1.600-Kilometer-Rennen quer durch Italien. Doch bei dem Rennen kommt es zu einem katastrophalen Unfall mit Ferrari-Fahrer Alfonso de Portago (Gabriel Leone).

Ferrari wirft ein Blick auf eine der größten Katastrophen des Motorsports

Michael Manns Biopic über Enzo Ferrari stößt im Allgemeinen auf viel Gegenliebe. Bei RottenTomatoes konnte der Film sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum jeweils einen Score von über 70 Prozent verzeichnen. Doch es gab auch Kritik. So waren viele Leute in Italien nicht besonders glücklich darüber, dass die meisten Rollen im Film von amerikanischen und nicht von italienischen Schauspieler:innen übernommen wurden.



Ein anderer Streitpunkt ist der Unfall bei der Mille Miglia, dessen Ausschlachtung dem Film vorgeworfen wird. Während des Rennens platzte ein Reifen am Ferrari 335S, wodurch der Wagen sich überschlug. Damals gab es noch keine Schutzmaßnahmen für die Zuschauenden. Der Wagen stürzte über den Straßenrand in eine Gruppe Menschen, von denen neun starben und 20 weitere schwer verletzt wurden. Drei Tage nach dem Unfall wurde das Ende von Mille Miglia gekennzeichnet, als die italienische Regierung alle Autorennen auf italienischen Straßen verboten hatte.



Nach 15 Jahren Produktion landet Ferrari bei Amazon

Ursprünglich sollte Christian Bale die Rolle des Enzo Ferrari übernehmen. Die Vorproduktionwar bereits angelaufen, als Michael Mann seinen letzten Film Blackhat veröffentlichte. Bale stieg allerdings aus und der geplante Start 2016 wurde verschoben. Nach Christian Bale wurde Hugh Jackman verpflichtet. Am Ende wurde dann glücklicherweise Adam Driver gecastet, dessen Performance den Film wesentlich aufwertet. Damit stellt Driver bereits zum zweiten Mal einen berühmten Italiener in dessen Biopic dar. Zuvor spielte er in House of Gucci den Firmenchef Maurizio Gucci.



Nach all der Zeit, in der Michael Mann an diesem Projekt festhielt, kommt es überraschend, dass der Film nicht im Kino landet. Allerdings ist das nur in Deutschland und in Österreich der Fall. In allen anderen Ländern ist der Film bereits im Dezember im Kino gelaufen. Grund für die Ausnahme in Deutschland dürfte Amazon sein. Der Streaming-Anbieter hält die Rechte und sieht eine größere Chance für die Quoten im On-Demand-Segment gegenüber eines Kinostarts. Leider ist das auch eine vertane Chance, da die spektakulären Aufnahmen der Rennen auf der großen Leinwand wesentlich besser zur Geltung gekommen wären.

