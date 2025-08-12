ProSieben bestätigt 2. Staffel von Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme): Dann starten die neuen Folgen mit Joko & Klaas

Die erste Staffel von Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) für eine TV-Überraschung. Joko & Klaas gelang es, die angestaubte Grundidee einer Quizshow mit spannenden Konzepten zu revolutionieren. Jetzt hat ProSieben neue Folgen angekündigt.

Joko & Klaas sind echte Urgesteine bei ProSieben. (Fast) alles, was sie anfassen, wird zu Gold. Selbst nach 15 Jahren gemeinsamer TV-Karriere gelingt es den beiden immer wieder, neue, innovative Showkonzepte aus dem Hut zu zaubern. Mit Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) haben die Entertainer sich an einer eigenen Quizshow versucht – mit durchschlagendem Erfolg. Jetzt hat ProSieben überraschend neue Folgen angekündigt, die viel früher starten als gedacht.

Joko & Klaas kehren für 2. Staffel von innovativem Quiz zurück: Alle Infos zu den neuen Folgen

Fans können aufatmen: Die neuen Folgen von Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) laufen ab Samstag, dem 20. September 2025, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Wie bereits in der ersten Staffel werden die Folgen live gesendet. Laut ProSieben wird es 4 Folgen geben.

Diese Quizshow braucht kein TV-Studio

Als Joko & Klaas im Frühjahr 2025 mit Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) ihre eigene Quizshow starteten, war das TV-Publikum erst einmal skeptisch. Wirklich niemand brauchte einen weiteren Klon von Wer wird Millionär? im deutschen Fernsehen. Doch die beiden Entertainment-Legenden hatten wie immer einen spannenden Kniff parat, der dem angestaubten Quizshow-Format neues Leben einhauchte:

Ein sehr gutes Quiz findet in einem mobilen Quiz-Studio statt, das in jeder Folge an einem anderen Ort haltmacht. Vom Autohof an der A6 bis hin zum Skigebiet in Österreich war alles schon dabei. Besonders spannend: Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat während der Live-Sendung die Möglichkeit, Joko & Klaas in ihrem Quiz-Studio zu besuchen. Da ProSieben aber geheim hält, wo in Deutschland das Quiz-Studio als Nächstes aufschlagen wird, kann sich niemand darauf vorbereiten. Wer dann auch noch die 25 Fragen korrekt beantwortet, kann sich über eine Gewinnsumme von 100.000 Euro freuen.