ProSieben zeigt beste und größte Fantasy-Serie der letzten Jahre: Dann kommt House of the Dragon ins Free-TV

Lange hat es gedauert, aber jetzt hat House of the Dragon einen Free-TV-Termin. Wir verraten, wann die Folgen zu ProSieben kommen und wie die Ausstrahlung ablaufen wird.

Das ist mal ein Kracher: ProSieben hat sich die Free-TV-Rechte für keine geringere Serie als House of the Dragon geschnappt. Das Spin-off des Phänomens Game of Thrones startete im Frühherbst des letzten Jahres und erntete bisweilen begeisterte Kritiken. In Deutschland lief die Fantasy-Produktion bei Sky bzw. WOW. Schon bald folgt die TV-Ausstrahlung.

Wann kommt House of the Dragon zu ProSieben?

Wie DWDL berichtet, strahlt ProSieben House of the Dragon ab dem 8. Januar aus. Um 20:15 Uhr wird es jeweils Doppelfolgen geben. Insgesamt wird die erste Staffel also in fünf Terminen bei dem Sender laufen. Beim Streaming-Dienst Joyn sind die Folgen 8 Tage vorher schon exklusiv zu sehen.

In unserer Liste der besten Serien 2022 landete House of the Dragon übrigens auf Platz 2 und damit deutlich vor der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht.

Worum geht es in House of the Dragon?`

HBO House of the Dragon

Rund 200 Jahre bevor die Adelsfamilien Stark, Lennister und Baratheon in den Machtkampf um Westeros verwickelt werden und Daenerys Targaryen auf dem Kontinent Essos einen Plan schmiedet, um den Thron zurückzugewinnen, herrscht die Familie der Targaryen über Westeros.

Wir folgen der Dynastie der Targaryens, die nach der Eroberung der sieben Königreiche durch Aegon I. den Höhepunkt ihrer Macht erlangten. Doch schon bald entbrennt ein verheerender Machtkampf, der Tanz der Drachen. Der Niedergang der Targaryen-Dynastie ist unausweichlich.

Im Frühsommer 2024 soll die zweite Staffel der Fantasy-Serie anlaufen. In Deutschland wird dann zunächst wieder WOW die Folgen zeigen. Lest hier alles, was über House of the Dragon Staffel 2 bekannt ist.

Von einer Sci-Fi-Bestseller-Verfilmung der Game of Thrones-Macher bis zu einer neu aufgelegten Zeichentrick-Serie im Realfilm-Gewand und einem Fantasy-Film mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown erwarten euch viele Highlights im neuen Jahr.