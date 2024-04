Provokanter Sci-Fi-Kracher, für den Emma Stone den Oscar bekam: Sichert euch Poor Things in perfekter Qualität fürs Heimkino

Mit Poor Things gewann Emma Stone ihren zweiten Oscar und jetzt ist die originelle Sci-Fi-Komödie schon fürs Heimkino verfügbar.

Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos hat schon bei The Lobster gezeigt, dass er ein Faible für unkonventionelle Geschichten hat. In The Favourite verbindet er einen skurrilen Sinn für Humor im historischen Setting Englands. Poor Things fügt all das zusammen und treibt es noch auf die Spitze. Die Sci-Fi-Komödie mit Emma Stone, die in diesem Jahr vier Oscars gewann, ist jetzt schon fürs Heimkino erschienen.

Heute erscheint die fast zweieinhalb stündige Sci-Fi-Komödie im Heimkino. Poor Things ist auf Blu-ray und DVD erhältlich. Als Bonusmaterial gibt es das Making-of und gelöschte Szenen.



Darum geht es in der Sci-Fi-Komödie Poor Things

Als die junge Frau Bella (Stone) sich das Leben nimmt, verpflanzt ihr der Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) kurzerhand das Gehirn eines Babys und holt sie zurück ins Leben. Im Körper einer Frau, aber mit dem Verstand eines Kindes, entdeckt Bella Baxter die Welt. Der zwielichtige Anwalt Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) nimmt sie mit auf eine Reise über die Kontinente, wo sie eine erstaunliche Entwicklung durchmacht und mit viel Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit kämpft.

Emma Stone spielt auch im nächsten Film von Lanthimos mit

Poor Things ist eine Romanadaption des gleichnamigen Werks des schottischen Autors Alasdair Gray. Der eher sonderbare Bildungsroman verbindet Sozialkritik mit jeder Menge skurrilem Humor. Skurril wird es wahrscheinlich auch in Lanthimos neuem Werk weiter gehen, das bereits fertig gedreht ist.

Am 21. Juni 2024 erscheint sein neuer Film Kinds of Kindness in den Kinos. Vor und hinter der Kamera finden sich viele Gesichter wieder, die schon an Poor Things mitgearbeitet haben. Es scheint wohl so, als hätte Lanthimos sein Dream-Team gefunden. Unter anderem können wir uns wieder auf Emma Stone und Willem Dafoe freuen. Einen Trailer zum Poor Things-Nachfolger gibt es auch schon.

In dem Anthologie-Film werden drei Fabeln erzählt. In den Geschichten geht es um einen Mann, der versucht, die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen; einen Polizisten, der fürchtet, dass seine auf See verschollene Frau zurückgekehrt ist. Die dritte Fabel erzählt von einer Frau, die auf der Suche nach einer bestimmten Person ist, damit diese ihr spiritueller Führer wird.

