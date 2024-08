Pulverisiert selbst Fallout: Neue Amazon-Serie verbindet mindestens 15 (!) Videospiele und der erste Trailer überrascht mit Keanu Reeves-Figur

Von den Machern von Death, Love & Robots kommt eine weitere Animations-Anthologie für Erwachsene. Sie bringt verschiedene Videospiel-Welten zu Amazon. Einen ersten Trailer gibt es jetzt zu sehen.

Während der Gamescom präsentierte Prime Video eine neue Anthologieserie, die sich mit animierten Kurzfilmen an erwachsene Gamer:innen richtet. Das Projekt trägt den Titel Secret Level und stammt von den Machern der Netflix-Serie Love, Death & Robots. Hier ist der erste Trailer der sich nicht zuletzt an Fans von Videospiel-Adaptionen wie Fallout richtet:

Secret Level - Teaser Trailer (English) HD

Secret Level bringt über 15 Videospielwelten zu Amazon

Die 1. Staffel besteht aus 15 Folgen, die sich mit dem Game-Welten von Armored Core, Concord, Crossfire, Dugeons & Dragons, Exodus, Horror of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament und Wahrammer 40K befassen. Eine Episode ist zusätzlich verschiedenen Titeln der PlayStation Studios gewidmet.

Amazon MGM Studio-Chef Vernon Sanders sagte dazu (via Deadline ):

Secret Level webt einen Wandteppich aus ikonischen Spielen über verschiedene Medien, um eine Serie einzigartiger, spannender Geschichten zu erzählen. Geschaffen und angeführt von Tim Miller, Blur Studio und Supervising Director Dave Wilson, wird jede Episode unsere weltweiten Prime Video-Kund:innen auf eine brandneue Reise mit atemberaubender Animation und einfallsreichem Storytelling mitnehmen.

Hat Secret Level Hollywood-Star Keanu Reves freigespielt?

Der aus Cyberpunk-Filmen wie Johnny Mnemonic und Matrix bekannte Keanu Reeves weiß ganz genau, wie man sich einloggt. Das hat er schon im Videospiel Cyberpunk 2077 bewiesen, für das er sein digitales Konterfei zur Verfügung stellte.

Und auch in der Vorschau zu Secret Level scheint sein Antlitz im Armored Core-Segment zu sehen zu sein. Offiziell bestätigt wurde seine Beteiligung laut JoBlo nicht, aber es riecht schon stark nach Gerichtsverhandlung, sollte es hier keinen Deal gegeben haben. Weitere Cast-Mitglieder bleiben ebenfalls ein Geheimnis.

Amazon Secret Level

Wann startet die Videospiel-Anthologie Secret Level bei Amazon?

"Drücke Start" heißt es ab dem 10. Dezember 2024, wenn alle zehn Folgen von Secret Level gleichzeitig bei Prime Video online gehen. Eine 2. Staffel wurde noch nicht bestätigt.