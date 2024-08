Neuer The Last of Us-Star aus Staffel 2 musste beim Dreh beschützt werden – weil Fans ihre Figur so sehr hassen

In der 2. Staffel von The Last of Us ist Kaitlyn Dever als Abby zu sehen. Da es sich um eine umstrittene Figur aus der Vorlage handelt, musste die Schauspielerin am Set extra gesichert werden.

Die Videospiel-Adaption The Last of Us löst mit ihrer ersten Staffel Begeisterungsstürme aus und wurde im Ranking von Moviepilot und Filmstarts sogar zur besten Serie 2023 gekürt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die 2. Staffel.

Die Verfilmung der Game-Fortsetzung The Last of Us Part II wird erstmals die kontroverse Figur Abby in Live-Action vorstellen. Verkörpert wird sie von Kaitlyn Dever (Dopesick), die bei den Dreharbeiten besonders geschützt werden musste.

Kaitlyn Devers Besetzung in The Last of Us Staffel 2 erfordert erhöhte Sicherheitsmaßnahmen

Das verriet nun Schauspielerin Isabela Merced, die derzeit in Alien: Romulus im Kino zu sehen ist und in der 2. Staffel von The Last of Us die Rolle von Ellies (Bella Ramsey) Freundin Dina verkörpert. Im Podcast Happy Sad Confused spricht sie über die Toxizität, mit der einige Darsteller:innen der Zombie-Serie konfrontiert werden.

Es gibt so viele seltsame Menschen auf dieser Welt. Es gibt Leute, die Abby, die keine echte Person ist, wirklich aufrichtig hassen. Daher musste Kaitlyn bei den Dreharbeiten von Sicherheitsleuten besonders geschützt werden.

Disney+/Naughty Dog Kaitlyn Dever spielt Abby

Ob es wirklich eine ernstzunehmende Gefahr für die neue The Last of Us-Darstellerin bei den Dreharbeiten gab, ist nicht bekannt. Ein Blick zurück auf den Release der Vorlage aber verrät, dass der zusätzliche Schutz von Kaitlyn Dever nicht grundlos gewählt wurde.

Bei Abby handelt es sich um eine Hauptfigur aus The Last of Us Part II, die sich auf einen persönlichen Rachefeldzug mit dramatischen Folgen begibt. Mehr dazu soll an dieser Stelle nicht gespoilert werden. Aber, um es vorsichtig zu formulieren: Einige "Fans" waren von den Ereignissen rund um Abby nicht sehr begeistert.

Im Videospiel wurde Abby von Laura Bailey verkörpert, die für ihre Beteiligung zahlreiche Hasskommentare und sogar Morddrohungen erhielt. Viele Fans befürchteten schon seit Kaitlyn Devers Besetzung, dass sich das extreme Mobbing wiederholen könnte.

Wann startet die 2. Staffel von The Last of Us?

Ein konkretes Startdatum für die Rückkehr von The Last of Us gibt es bislang noch nicht. Fest steht jedoch: Staffel 2 wird 2025 bei HBO zu sehen sein und besteht diesmal nur aus 7 Episoden. Da die Dreharbeiten bereits im August dieses Jahres abgeschlossen werden, wäre eine Veröffentlichung Anfang 2025 möglich – hierzulande dann natürlich wieder bei Sky.