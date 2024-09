Rebel Ridge-Star Aaron Pierre hat die Rolle erst bekommen, als der Netflix-Film fast gescheitert ist

In Netflix' Rebel Ridge überzeugt Aaron Pierre als Kampfmaschine mit Moralbewusstsein. Zuerst wurde der Action-Thriller mit Star Wars-Star John Boyega in der Rolle gedreht, doch dann verließ dieser das Set.

Bei Netflix streamt seit dem Wochenende der neue Action-Thriller Rebel Ridge, der aktuell schon in 88 Ländern auf Platz 1 der Film-Top-10 steht. In der Hauptrolle des Films von Jeremy Saulnier ist Aaron Pierre zu sehen, der es mit einem Polizeirevier voller korrupter Cops aufnimmt.

Fast hätten wir jedoch Star Wars-Star John Boyega in dieser Rolle zu sehen bekommen, denn Rebel Ridge wurde zuerst mit ihm gedreht. Doch dann kam alles ganz anders.

John Boyega hat das Rebel Ridge-Set beim Dreh verlassen

Wie Screen Rant zusammenfasst, wurde Boyega bereits 2019 in der Rolle von Terry Richmond in dem Netflix-Film gecastet. Aufgrund der Corona-Pandemie begann der Dreh erst im Mai 2021, wo es schnell zu Komplikationen kam. Kurz nach Beginn der Produktion verließ Boyega unter der Angabe von familiären Gründen das Set und stieg komplett aus dem Film aus.

Aaron Pierre wurde schnell als neuer Rebel Ridge-Hauptdarsteller besetzt

Der Dreh des Action-Thrillers wurde anschließend unterbrochen und Regisseur Jeremy Saulnier musste sich nach einem Ersatz für Boyega umsehen. Im Vulture -Interview sagte er darüber:

Die Suche war wahnsinnig kurz, denn innerhalb weniger Wochen hatte ich einen Zoom-Call in Louisiana mit Aaron Pierre und ich wusste in weniger als zwei Minuten, dass das der Typ ist. Wir hatten ein sehr tiefgründiges Gespräch.

Wir befanden uns an diesem perfekten Scheideweg, seine Karriere, meine Karriere. Es schien keineswegs verzweifelt zu sein, aber es fühlte sich an, als ob wir uns zu diesem Zeitpunkt brauchten. Und die Art und Weise, wie er sich präsentierte, sein unmittelbares Interesse, sein Engagement waren aufbauend und gaben mir sofort neue Energie.

Pierre war zuletzt zum Beispiel in der Amazon-Serie The Underground Railroad und im M. Night Shyamalan-Thriller Old zu sehen. Dieses Jahr wird er außerdem noch in Mufasa: Der König der Löwen als Stimme des erwachsenen Mufasa zu hören sein – zumindest in der Originalversion.

Vielleicht sehen wir den britischen Schauspieler bald noch in weiteren Action-Rollen, denn Rebel Ridge wirkt definitiv wie das Bewerbungsschreiben für eine Zukunft in dem Genre.