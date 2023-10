Die 10 besten Horror-Serien, die gerade laufen: Vom absoluten Grusel-Geheimtipp bis zum Schock-Blockbuster

Halloween steht vor der Tür und gute Horror-Unterhaltung muss her. Die derzeit besten Horror-Serien, die ihr aktuell im Stream bei Netflix, Disney+, Paramount+ und Co. schauen könnt, präsentieren wir euch hier.

Ihr wollt zu Halloween einen schaurig-schönen Grusel-Abend veranstalten? Kein Problem, denn wir haben euch die besten Horror-Serien der Gegenwart zusammengesucht und stellen euch die zehn Kandidaten und ihre jeweiligen Furcht-Vorzüge vor.

Egal ob ihr euren Horror richtig blutig mögt, mehr zu Psycho-Spielchen neigt oder am liebsten heftig erschreckt werdet: Wir haben für jeden Grusel-Fan die richtige Serie parat. Neben großen Netflix-Erfolgen könnt ihr auch Serien-Highlights entdecken, die längst nicht jeder kennt.

Die 10 besten aktuellen Horror-Serien bei Netflix, Disney+, WOW und Paramount+

Um es in unsere Auswahl der zehn besten aktuellen Horror-Serien zu schaffen, mussten die Erzählungen unabgeschlossen sein (also weitere Staffeln erwarten) oder erst 2023 zu Ende gegangen sein. Dadurch sind auch Miniserien in der Auswahl gelandet.



In einer bunten Mischung der Streaming-Dienste von Netflix über Disney+, WOW, AppleTV+ und Paramount+ findet ihr unter den zehn Tipps bekannte Serien wie den Netflix-Hit Stranger Things und die neue Videospiel-Verfilmung The Last of Us. Auch unbekanntere Grusel-Leckerbissen wie Evil und From sind dabei, die in Deutschland bisher völlig zu Unrecht unter dem Radar von Horror-Fans geflogen sind:

Paramount+ Horror-Serien-Geheimtipp: From

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Diese Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber wurde gesponsert von Paramount+, dem Streaming-Dienst, der dieses Jahr im Horror-Monat Oktober die Schocker-Wochen veranstaltet. Inhaltlich ändert sich für euch dadurch nichts. Alle Infos zu Paramount+ sowie zum kostenlosen 7-Tage-Testzeitraum findet ihr über diesen Link .

Horror-Serien-Highlight bei Paramount+: Alle 3 Staffeln von Evil

Evil. Dem Bösen auf der Spur - S01 Trailer (Deutsch) HD

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.