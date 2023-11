Das größte The Walking Dead-Spin-off ist nach 113 Folgen vorbei und "niemand auf der Welt hasst sich mehr, als die, die bis zum Ende drangeblieben sind"

Das Serien-Finale von Fear the Walking Dead bringt ganz zum Schluss nochmal eine totgeglaubte Figur zurück – und stellt bei Amazon Prime nicht alle Fans zufrieden, die für 8 Staffeln dabei waren.

Der größte Serien-Ableger von The Walking Dead endete am 20. November 2023. Nach 8 Staffeln und 113 Episoden feiert das Zombie-Spin-off Fear the Walking Dead sein Serien-Finale. Folge 11 und 12 wurden als Doppel bei Amazon Prime * veröffentlicht und sind die letzten Episoden der Serie. Wir verraten euch in aller Kürze, was am Ende von FTWD passiert und wie die Fans darauf reagieren.

Achtung, es folgen Spoiler für das Serien-Finale von Fear the Walking Dead.

Fear the Walking Dead ist zu Ende: Das passiert im Serien-Finale

Nachdem Fear the Walking Dead schon zum Midseason-Start der 8. Staffel einen totgeglaubten Bösewicht-Fanliebling zurückbrachte, lässt auch das Serien-Finale in Folge 12 noch einmal eine tote Figur von den Toten auferstehen: Madison Clark (Kim Dickens) wird mit ihrer doch noch lebenden Tochter Alicia (Alycia Debnam-Carey) vereint, deren Sterben eigentlich am Ende von Staffel 7 besiegelt worden war.

AMC Fear the Walking Dead: Madison & Alicia Clark im Serien-Finale vereint

Am Ende von Fear the Walking Dead verstreuen sich die verbleibenden Charaktere in alle Winde, um anderen zu helfen. Denn aus dem untergegangenen PADRE wird das Hilfsnetzwerk MADRE geboren:

Madison und Alicia Clark ziehen allein mit Troy Ottos Tochter Tracy (Antonella Rose) los nach Los Angeles, nachdem Madison Troy (Daniel Sharman) ermordet hat. Madisons eigener angeblicher Tod motiviert ihre Weggefährten zu weiteren selbstlosen Missionen.

ziehen allein mit Troy Ottos Tochter (Antonella Rose) los nach Los Angeles, nachdem Madison Troy (Daniel Sharman) ermordet hat. Madisons eigener angeblicher Tod motiviert ihre Weggefährten zu weiteren selbstlosen Missionen. Victor Strand (Colman Domingo) darf Vergebung erlangen und das neu angefangene Leben mit seiner deutschen Familie weiterverfolgen: Frank (Isha Blaaker) und Klaus (Julian Grey).

(Colman Domingo) darf Vergebung erlangen und das neu angefangene Leben mit seiner deutschen Familie weiterverfolgen: Frank (Isha Blaaker) und Klaus (Julian Grey). June (Jenna Elfman) nimmt die jungen Frauen rund um Odessa (als anzulernende Ärztin) im gepanzerte Fahrzeug des MRAP mit in die Hütte, in der sie einst John Dorie kennengelernt hatte.

(Jenna Elfman) nimmt die jungen Frauen rund um Odessa (als anzulernende Ärztin) im gepanzerte Fahrzeug des MRAP mit in die Hütte, in der sie einst John Dorie kennengelernt hatte. Daniel Salazar (Rubén Blades) kann Strand vergeben, wird mit seiner Katze wiedervereint und darf mit Ersatz-Tochter Luciana (Danay Garcia) zusammenbleiben.

(Rubén Blades) kann Strand vergeben, wird mit seiner Katze wiedervereint und darf mit Ersatz-Tochter Luciana (Danay Garcia) zusammenbleiben. Dwight und Sherry (Austin Amelio und Christine Evangelista) wollen zurück in Negans Sanctuary, um sich dort nach dem Verlust ihres Sohnes um die verbleibenden PADRE-Kinder zu kümmern und vielleicht deren Eltern zu finden.

Viel Wut über das Serien-Ende: Zombie-Finale des Walking Dead-Spin-offs spaltet die Fans

Durchgehende Zufriedenheit mit einem Finale sieht anders aus. Das Publikum teilt sich nach dem Ende von Fear the Walking Dead in zwei Lager auf. Vor allem The Walking Dead-Fans, die bis zuletzt beim Spin-off dranblieben, um dem Serien-Franchise mit seinen zahlreichen Ablegern treu zu bleiben, zeigen sich enttäuscht:

Niemand in dieser Welt hasst sich mehr, als die Menschen, die tatsächlich für alle 8 Staffeln von Fear the Walking Dead drangeblieben sind.

Ich, nachdem ich das Fear the Walking Dead-Finale gesehen habe und feststelle, dass ich mehr als 8 Jahre verschwendet habe, weil ich jede Woche wieder mit der Hoffnung eingeschaltet habe, dass es besser wird. Und jetzt endet es mit dem langweiligsten Sch***, den ich je gesehen haben.

"F***t sie", ist die Antwort der Fear the Walking Dead-Autoren auf die Frage, warum sie in den letzten zwei Folgen all diese dummen Dinge getan haben. Warum tun sie den Fans das an?

Ein paar positive Stimmen gibt es in den sozialen Medien aber trotzdem, vor allem wenn es um den Zirkelschluss der überlebenden Familienmitglieder der Clarks geht:



Nach 8 Staffeln und 113 Folgen verabschieden wir uns von Fear the Walking Dead. Es war eine lange Reise. Es ist ein faires Ende, Alicia und Madison wiederzuvereinen. So begann und endet es mit den Clarks.

Dass Madison und Alicia Clark fast eine Dekade getrennt waren und mit dem Schmerz lebten, zu glauben, die andere sei tot ... und jetzt das Wiedersehen ... Darauf habe ich in Fear the Walking Dead für viele Jahre gewartet.

Selbst so manche, die zufrieden sind, wollen nun aber ein Ende für die gebeutelten Figuren und das The Walking Dead-Franchise mit seinen grassierenden Ablegern:

Fear the Walking Dead war in den letzten Jahren ein wirkliches Durcheinander. Aber ich muss sagen: Das war ein starkes Ende! Jetzt lasst es bitte in Ruhe. Keine Spin-offs mehr. Lasst die Stars weitermachen und andere Rollen spielen, die sie sich verdient haben.

