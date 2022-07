Rick und Michonne kriegen eigene Serie: The Walking Dead-Fans rasten aus vor Freude

Andrew Lincoln aka Rick Grimes ist in der 9. Staffel aus The Walking Dead ausgestiegen. Aber er kehrt in einer Serie mit Michonne alias Danai Gurira zurück. Doch was wird aus den geplanten Filmen?

Sie warteten wirklich bis zur letzten Sekunde: Am Ende des Comic-Con-Panels für The Walking Dead kamen Andrew Lincoln und Danai Gurira auf die Bühne für die Ankündigung eines neuen Projekts: Eine gemeinsame Serie von Rick und Michonne! Zeitgleich wurde ein Teaser-Poster für den Serien-Neuzugang in der Zombie-Apokalypse veröffentlicht: Das ist über die Serie mit Rick und Michonne bekannt Bei Deadline gibt es nähere Informationen: Es handelt sich um eine Miniserie

Erzählt wird eine "epische Liebesgeschichte zweier Figuren, die von einer veränderten Welt verändert wurden... "

" So wird die Story weiter beschrieben: "Können sie einander finden… Sind die Feinde? Opfer, Sieger? Sind die überhaupt am Leben ohne einander, oder sind sie auch wandelnde Tote?"

TWD-Boss Scott M. Gimple wird als Showrunner fungieren.

Die Serie besteht aus sechs Episoden und kommt 2023 raus. Was wird nun aus den Rick Grimes-Filmen? Erstmal nichts. Wie Deadline berichtet, wurde mindestens ein Solo-Film über Rick von Craig Zobel auf Eis gelegt, in dem Ricks Story abgeschlossen werden sollte, und durch die kommende Serie ersetzt. Bei Twitter zeigen sich die Fans von The Walking Dead jedenfalls außer sich vor Freude über die Ankündigung, nachdem sie rund eine Stunde warten mussten auf Neuigkeiten über den Sheriff, der am Anfang des Siegeszugs von The Walking Dead steht. Weitere The Walking Dead-Neuigkeiten von der Comic-Con: Tales of the Walking Dead Trailer mit Samantha Mortons Alpha und Terry Crews

Comic-Con-Trailer für das Finale von The Walking Dead Beim Panel für The Walking Dead teaste Kollege Norman Reedus zudem, dass Daryls und Carols Geschichte noch nicht vorbei sei (via Deadline ), was verwundert, da Reedus zwar einen TWD-Spin-off dreht, der aber wohl ohne Mellissa McBride auskommen wird. Worauf könnte er noch anspielen?