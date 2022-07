The Walking Dead Staffel 11: Erster Trailer enthüllt den Start des großen Serienfinales

Die letzten acht Folgen The Walking Dead stehen kurz bevor. Der Trailer zum finalen Kapitel von Staffel 11 enthüllt nun das Startdatum des großen Serien-Endes.

Nur noch acht Folgen. Dann endet der Serien-Meilenstein The Walking Dead nach 12 Jahren, 11 Staffeln und insgesamt 177 Episoden. Doch zuvor müssen sich Daryl, Carol, Negan, Maggie und ihre Mitstreitenden noch ein letztes Mal verbünden und in die große Schlacht gegen das Commonwealth ziehen. Werden sie alle überleben? Und wird Rick Grimes zum Abschied vorbeischauen?

Die Erwartungen an das Ende von The Walking Dead sind enorm. Ob es diese erfüllen kann, werden wir bald herausfinden. Im Rahmen der San Diego Comic-Con wurde nun der erste Trailer zum großen The Walking Dead-Finale veröffentlicht. Aber nicht nur das: endlich ist auch bekannt, wann das Ende der Zombie-Saga starten wird.

The Walking Dead Staffel 11 beginnt im Trailer den letzten Kampf von Daryl, Negan und Co.

The Walking Dead - Season 11 Final Episodes Trailer (English) HD

Nach dem Cliffhanger von Staffel 11B steht fest, wer der letzte große Schurke von The Walking Dead ist. Lance Hornsby und die Soldaten des Commonwealth haben sich die Gemeinschaften Alexandria, Hilltop und Oceanside einverleibt und hier militärische Stützpunkte errichtet. Dem Commonwealth ist nicht mehr zu trauen.

Im Commonwealth selbst braut sich derweil eine Revolution zusammen, nachdem Connie einen Artikel über die Machenschaften der Milton veröffentlichte. Von nun an gibt es kein Zurück mehr für die Charaktere.

Während das Commonwealth immer gefährlicher wird und sogar Internierungslager für Systemkritische errichtet, müssen Negan (Jeffrey Dean Morgan), Maggie (Lauren Cohan) und Co, einen Weg finden, die Übermacht von Hornsbys Armee aufhalten zu können.

Wie Showrunnerin Angela Kang im Interview mit Entertainment Weekly verrät, wird Daryl (Norman Reedus) in den finalen Episoden mehr denn je zum Anführer seiner Leute:

[Daryl] wird sehr entscheidend dafür sein, wie sich alle Ereignisse in dieser Staffel entwickeln. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Daryl eine Elternfigur für Judith und RJ ist, und das ist auch ein wichtiger Teil der Geschichte – seine Rolle mit diesen Kindern und die Dinge, die sie alle tun werden, um die Kinder der Apokalypse zu schützen.

Aber auch Carol (Melissa McBride) wird in der letzten Schlacht eine entscheidende Rolle einnehmen. Ob sie nochmal jemandem die Blumen zeigen wird?

Wir werden einige wirklich coole Carol-Momente erleben, wenn sie diejenigen überlistet und überlebt, die ihren Leuten Schaden zufügen wollen. Sie ist wie ein Schachmeister, der 4D-Schach spielt, während sich andere Leute einfach nur von Moment zu Moment durchschlagen.

Was wir bereits über das Ende von The Walking Dead wissen (Achtung, Spoiler!):

Wann starten die letzten Folgen von The Walking Dead bei Disney+?

Die 11. Staffel ist mit insgesamt 24 Folgen nicht nur die längste, sondern auch die finale Season von The Walking Dead. Nachdem bereits 16 Folgen ausgestrahlt wurden, beginnt nun im Herbst 2022 die Veröffentlichung der letzten acht Episoden. Los geht es in den USA am 2. Oktober 2022 bei AMC. In Deutschland sind die Folgen ab dem 3. Oktober 2022 immer montags bei Disney+ zu sehen.



The Walking Dead: Ist das Ende nach 11 Staffeln zum Scheitern verurteilt?

The Walking Dead geht bald nach 12 Jahren und 11 Staffeln zu Ende. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die zahlreichen Probleme der finalen 11. Staffel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir blicken zurück auf die ersten 16 Episoden und ergründen die Stärken und Schwächen von Staffel 11. Mit Blick auf das bevorstehende Finale widmen wir uns der Frage: Kann es in den letzten acht Folgen noch ein gutes Finale für die größte Zombieserie unserer Zeit geben?