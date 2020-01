Riddick mit Vin Diesel: Wann kommt Teil 4 der Reihe?

Seit dem letzten Riddick-Film sind schon 7 Jahre vergangen. Für eine Fortsetzung gibt es konkrete Pläne, doch das Projekt scheint einfach nicht in die Gänge zu kommen.

2013 ist Vin Diesel zuletzt als Riddick in einem Film zu sehen gewesen. Damals schlüpfte der Schauspieler für Riddick zum insgesamt dritten Mal in die Rolle des Weltraum-Söldners, die er zuvor bereits in Pitch Black - Planet der Finsternis und Riddick - Chroniken eines Kriegers gespielt hatte. RTL strahlt den 3. Riddick-Film heute Abend um 22:40 Uhr aus.

Seitdem fragen sich die Fans, ob Riddick auch noch ein 4. Mal auf die große Kinoleinwand zurückkehrt. Die gute Nachricht: Das Drehbuch für die Fortsetzung ist schon komplett fertig. Die schlechte Nachricht: Ein Drehstart ist immer noch nicht in Sicht.

Riddick 4 hat ein fertiges Drehbuch und einen Titel

Schon 2014 war erstmals die Rede von Riddick 4. Damals verkündete Vin Diesel selbst, dass das Studio Universal Pictures bei ihm angerufen und Interesse an der Entwicklung der Fortsetzung geäußert hätte. Ein Jahr später lieferte Diesel ein weiteres Update.

Am 20. November 2015 enthüllte er über seinen Instagram-Account, dass Riddick 4 den Titel Furia (mittlerweile: Furya) tragen wird. David Twohy, der für alle bisherigen Riddick-Filme die Drehbücher schrieb, sollte auch wieder für Teil 4 verantwortlich sein.

Die letzte Meldung zum Stand von Riddick 4 stammt ebenfalls wieder von Diesel selbst. Anlässlich seines 52. Geburtstags gab der Star am 18. Juli 2019 erneut über Instagram bekannt, dass er von Twohy das fertige Drehbuch zu Riddick 4: Furya erhalten hat. Der Post verriet zusätzlich den Untertitel des Films:

Jeder will ein Monster sein, bis es an der Zeit ist, auch wie ein richtiges Monster zu handeln.

Nach Fast 9 hat Vin Diesel wieder Zeit für andere Rollen

Seitdem gab es jedoch keine neuen Infos, wann die Dreharbeiten zu Riddick 4 starten könnten. Erwähnt wurde die Figur zuletzt in einem Instagram-Post von Diesel, in dem dieser den Abschluss der Dreharbeiten zu Fast & Furious 9 feierte. Gleichzeitig gab er bekannt, aufgeregt über die Zukunft seiner anderen Figuren wie Xander Cage aus der xXx-Reihe, Groot aus Guardians of the Galaxy und eben Riddick zu sein:

2020 wird Vin Diesel außerhalb der Riddick-Reihe trotzdem zweimal im Kino zu sehen sein. Neben Fast & Furious 9 am 21.05.2020 startet schon am 20.02.2020 die Comicverfilmung Bloodshot, in der Diesel einen übermenschlichen Supersoldaten verkörpert.

Wollt ihr immer noch Riddick 4 sehen?