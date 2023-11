Riesige Bond-Enttäuschung: Der perfekte Wunschkandidat hat gerade eiskalt abgesagt, dabei war er selber Schuld an den Gerüchten

Wer dreht den nächsten James Bond-Film? Für viele Fans gab es einen eindeutigen Regie-Favoriten. Der hat den Gerüchten nun allerdings eine eindeutige Absage erteilt.

Nachdem sich Daniel Craig von 007 verabschiedet hat, befindet sich die James Bond-Reihe in einer spannenden Phase. Die nächste Iteration des Geheimagenten wird aktuell von dem Produktionsstudio Eon Productions vorbereitet. Zwei große Fragen stehen im Raum: Wer wird der neue James Bond? Und wer wird ihn inszenieren?

Während sich an der Darstellerfront zuletzt Bullet Train-Star Aaron Taylor-Johnson als Frontrunner entpuppte, gab es für viele Fans einen Namen, den sie unbedingt auf dem Regiestuhl sehen wollten: Christopher Nolan. Nun hat soich der Filmemacher hinter Oppenheimer, Interstellar und der The Dark Knight-Trilogie dazu geäußert.

James Bond 26 von Christopher Nolan? Der Oppenheimer-Regisseur verneint die Regie-Gerüchte

In einem Interview mit der Associated Press geht Nolan auf die Bond-Grerüchte ein. Wird der den 26. Teil der Reihe inszenieren? "Nein, leider nein – diese Gerüchte sind nicht wahr", gibt der Regisseur etwas geknickt zu Protokoll. Dabei war er es, der vor ein paar Monaten die Gerüchteküche mit seinem eigenen Interesse anheizte.

Warner Bros. Christopher Nolan bei den Dreharbeiten zu Tenet

Im Happy Sand and Confused-Podcast erzählte er im Juli: "Der Einfluss dieser Filme in meinem Schaffen ist peinlich offensichtlich. Es wäre ein großartiges Privileg, einen [James Bond-Film] zu drehen." Für einen Moment wirkte es, als könnte Nolan tatsächlich in den Kreis der Bond-Regisseure aufgenommen werden. Das passiert aber nicht.

In den vergangenen Jahren haben wir dennoch mehrere Einblicke bekommen, wie ein James Bond-Film von Christopher Nolan aussehen könnte. In Inception greift er viele Elemente der Agentenreihe auf. Noch eindrücklicher verhandelt er den Bond-Mythos in seinem kompromisslosen Sci-Fi-Thriller Tenet mit John David Washington.

Was dreht Christopher Nolan statt James Bond 26?

Tatsächlich hat Nolan aktuell noch kein neues Projekt in der Pipeline. Stattdessen befindet er sich weiterhin auf Promo-Tour, um seinen Mega-Erfolg Oppenheimer vorzustellen. Das Biopic über den Physiker J. Robert Oppenheimer, der im Zweiten Weltkrieg die Atombombe geschaffen hat, konnte weltweit über 950 Millionen US-Dollar einspielen und gilt als einer der größten Kinoerfolge der vergangenen Jahre.

