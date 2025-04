Riesiges Krimi-Universum mit 9 Filmen erobert Netflix-Charts: Ihr könnt alle Teile dort streamen

Ein deutsches Kult-Krimi-Universum erobert gerade die Netflix-Charts. Der neue Action-Kracher mit Tom Hardy muss sich an der Spitze langsam warm anziehen.

In der Top 10 der beliebtesten Netflix-Filme hat sich der brachiale Action-Kracher Havoc mit Tom Hardy seit Tagen erfolgreich an der Spitze festgesetzt. Der aktuellste Teil einer kultigen deutschen Krimi-Reihe wird der wüsten Tötungsorgie von The Raid-Regisseur Gareth Evans aber langsam gefährlich. Vorhang auf für Franz Eberhofer!

Neuer Eberhofer-Krimi steht auf Platz 2 der Netflix-Charts

Bei Rehragout-Rendezvous, der zurzeit hinter Havoc in den Netflix-Charts platziert ist, handelt es sich um den neunten Teil der sogenannten Eberhofer-Krimireihe. Alle Filme, die auf den erfolgreichen Büchern von Autorin Rita Falk basieren, drehen sich um den ehemaligen Kripobeamten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der in die niederbayerische Provinz strafversetzt wurde.

In Rehragout-Rendezvous kommt es erstmal zur privaten Krise, nachdem Oma Eberhofer (Enzi Fuchs) erklärt hat, nicht mehr für den Rest der Familie kochen zu wollen. Als dann auch noch ein menschliches Ohr auftaucht, das einen Vermisstenfall zur Mordermittlung macht, ist das Chaos wieder mal perfekt.

Nach dem neuesten Eberhofer-Krimi ist mit Guglhupfgeschwader auf Platz 5 der Netflix-Charts ein weiterer Teil der Reihe in der Top 10 vertreten.

So sieht die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix aus:

Krimi-Hit auf Netflix: Das ist die gesamte Eberhofer-Filmreihe

Insgesamt 9 Filme gibt es bislang aus dem Franchise, das die Bestseller von Rita Falk adaptiert. Alle Teile könnt ihr derzeit im Netflix-Abo streamen:

Guglhupfgeschwader (2022)



Rehragout-Rendezvous (2023)



Die Autorin hat bislang 12 Bücher rund um Franz Eberhofer geschrieben. Zuletzt erschien 2023 der Roman Steckerlfischfiasko, der im kommenden Jahr als nächste Verfilmung zu sehen ist.

