Riverdale liefert ein Not-Finale: Jughead und Co. hängen in der Luft

Bei Netflix ist jetzt das Finale der 4. Staffel Riverdale verfügbar. Das echte Finale kommt aber erst noch, denn Riverdale steht vor dem Übergang in eine neue Ära

Achtung, Spoiler zu Riverdale Staffel 4, Folge 19: Ja, wir alle wollen wissen, welcher kranke Stadtbewohner sich jetzt schon wieder diese Sache mit den Voyeur-Videos ausgedacht hat. Aber das war es für die nächsten Monate.

Unfertiges Riverdale-Finale bei Netflix: Warum das so unangenehm ist

Riverdale entlässt uns mit einem plötzlichen Abschied in die lange Sommerpause. Es geht nicht anders: Wegen der Corona-Beschränkungen musste die 19. Episode als Finale von Season 4 herhalten. Wobei von einem Finale nicht wirklich die Rede sein kann.

Alles, was wir wissen: Wann geht es weiter mit Riverdale Staffel 5?

Ganze 3 Folgen stehen in Staffel 4 eigentlich noch aus, die Serie setzte gerade erst an zum Sprung ins Ungewisse und wurde mitten in der Bewegung angehalten. Der Zeitpunkt der Unterbrechung fühlt sich jetzt an, als würde der Wagen auf einer Achterbahn in einem Looping stoppen.

Die Macher bemühten sich auch nicht darum, die letzten Episoden irgendwie zurechtzuschnitzen, um den Fans wenigstens die Attrappe eines Staffelfinals bereitzustellen. Wahrscheinlich hatten sie nicht genügend Material oder, noch wahrscheinlicher, gar keine andere Wahl.

Das ist ja kein gewöhnlicher Cliffhanger, auf dem wir die nächsten 3 bis 4 Monate rumkauen. In Riverdale steht für die Figuren mehr auf dem Spiel als in allen Staffeln zuvor.

Riverdale steht vor dem Übergang in eine neue Ära

Schüler aus Abschlussklassen auf der ganzen Welt stehen gerade vor derselben unbefriedigenden Situation wie Archie, Betty, Juggy und Vroni. Sie beenden einen Lebensabschnitt, haben ausführliche Pläne angefertigt und wissen doch nicht, wie es in den nächsten Monaten weitergehen soll. Jughead und Co. hängen in der Luft.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren

Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

In einer Szene der neuen Folge Mord an Mr. Honey geht es genau um diese Sorge vor einer ungewissen Zukunft. Die Freunde versammeln sich in der Fantasie von Jughead (Cole Sprouse) um den verhassten, gerade frisch entführten und mit Ahornsirup gefolterteren Schulleiter (Sätze, für die ein Riverdale-Fan lebt).

Das größte Ereignis der 4. Staffel: Der Jughead-Tod war vorgetäuscht

In der Extremsituation bröckeln die detaillierten Ausmalungen der Freunde, jeder trägt seinen Übergang ins Erwachsenenleben vor: Jughead will an die Universität nach Iowa, Archie zur Navy, alle wollen irgendwas studieren.

Wie sieht das neue Riverdale nach Staffel 4 aus?

Ob die Riverdale-Clique ihre Pläne verwirklichen kann und vor allem, wie sich das auf die Serie auswirken wird, wissen wir noch nicht. Mit gravierenden Einschnitten in die Textur der Serie ist zu rechnen, einer Neuverteilung der Orte, Figuren, Themen und Motivationen. Es spricht viel für einen Zeitsprung, der die zerstreute College-Zeit Vergangenheit sein lässt und die Figuren 5 Jahre in die Zukunft versetzt.

© The CW/ Netflix Archie, Jughead, Betty und Veronica in Riverdale

Die notwendige Erzählung dahin oder zu einer anderen Lösung lässt sich natürlich unmöglich verkürzen. Ein Notfinale wie dieses ist erstmal sehr unbefriedigend. Es ist aber immer noch besser als etwas Konstruiertes, das den eigentlichen Übergang in das neue Riverdale in Staffel 5 vermasseln würde.

Und etwas Tröstendes hat dieses blöde Finale ja auch: Wenn wir irgendwann vor der echten letzten Episode von Staffel 4 stehen, ist die Wartezeit umso kürzer. Wer weiß, was uns da noch bevorsteht.

Podcast für Netflix-Nutzer: Warum sich Riverdale für jeden Serienfan lohnt

Podcast für Teenie-Serien-Fans: Warum ihr jetzt mit Riverdale anfangen solltet Die Teenie-Serie Riverdale läuft bei Netflix und hat ihre Höhen und Tiefen. In dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - sprechen wir darüber, warum sich das Dranbleiben (und Anfangen) lohnt.

Der eine ist Riverdale-Fan der ersten Stunde, die andere hat irgendwann abgebrochen. Jetzt möchte Andrea von Hendrik wissen, warum er mit jeder Staffel zu der Teenie-Serie zurückkehrt - aller Schwächen zum Trotz.



Wart ihr mit dem Finale zufrieden?