Robert Downey Jr. hat sich vor mehr als 19 Jahren als Doctor Doom beworben – und wurde knallhart abgelehnt

Robert Downey Jr. kehrt als Doctor Doom ins Marvel Cinematic Universe zurück. Vor Jahren wollte er die Rolle des Marvel-Schurken schon einmal spielen. Aber es klappte nicht.

Nur wenige Schauspielende sind dermaßen mit ihren Rollen verschmolzen wie Robert Downey Jr. mit Iron Man. 2008 verkörperte er den Marvel-Helden erstmals auf der großen Leinwand. In den darauffolgenden Jahren ist er zur Leitfigur des Marvel Cinematic Universe aufgestiegen. Seine Rückkehr kommt jedoch mit einem Twist.

Bei der Comic-Con in San Diego wurde letztes Wochenende enthüllt, dass Downey Jr. ins Marvel-Universum zurückkehrt. Die Iron Man-Maske wird er sich dieses Mal jedoch nicht überstülpen. Stattdessen erweckt er Doctor Doom zum Leben. Für Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars ist er als Bösewicht gesetzt.

Gescheitertes Casting: Robert Downey Jr. wollte Doctor Doom schon im Fantastic Four-Film von 2005 spielen

Für viele Marvel-Fans kam diese Ankündigung überraschend. Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, gibt es aber eine interessante Verbindung zwischen Robert Downey Jr. und Doctor Doom. Schon vor über 19 Jahren hatte sich der Schauspieler auf die Rolle beworben – und ist beim Casting gescheitert.

20th Century Studios Doctor Doom in Fantastic Four (2005)

Die Trivia stammt aus einem Video-Special , das anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Iron Man veröffentlicht wurde. Darin spricht Regisseur Jon Favreau darüber, dass Downey Jr. für den Fantastic Four-Film aus dem Jahr 2005 als Doom vorgesprochen hatte. Am Ende ging die Rolle allerdings an Nip/Tuck-Star Julian McMahon.

Jetzt, fast zwei Dekaden später, erhält Downey Jr. doch noch die Möglichkeit, seine Version von Doctor Doom ins Kino zu bringen. Die Umstände haben sich aber komplett verändert: Damals, 2005, war Downey Jr. bei weitem nicht das Hollywood-Schwergewicht, das er heute dank des Mega-Erfolgs seiner Marvel-Performance ist.

Im Gegenteil: Aufgrund von Drogenproblemen und vielen negativen Schlagzeilen war die Studioverantwortlichen in den 2000er Jahren sehr vorsichtig, in welchen Rollen Downey Jr. besetzt wird. Marvel-Chef Kevin Feige, der bei Fantastic Four als ausführender Produzent involviert war, gab Downey Jr. schließlich als Iron Man eine Chance.

Wann starten Avengers 5 und Avengers 6 im Kino?

Die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday sollen im zweiten Quartal 2025 beginnen, damit der Film am 29. April 2026 in den Kinos starten kann. Avengers: Secret Wars folgt rund ein Jahr später. Am 5. Mai 2027 stellt sich Robert Downey Jr. als Doctor Doom den Avengers in einer Storyline, die das MCU für immer verändern könnte.

