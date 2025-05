Robert Downey Jr. teilt neues Bild vom Avengers 5-Set: Es ist eine Liebeserklärung an einen besonderen Kollegen

Marvel-Star Robert Downey Jr. steht gerade schon für Avengers 5 als Bösewicht Doctor Doom vor der Kamera. Ein neues Setbild zeigt seine körperliche Form, während er einen Kollegen ehrt.

Mit Avengers 5: Doomsday steht der Auftakt des nächsten gewaltigen Events im Marvel Cinematic Universe (MCU) bevor. Ende April hat bereits der Dreh für den Blockbuster begonnen, der Iron Man-Star Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom in das Franchise zurückbringt.

Gerade hat der Star ein neues Bild vom Set geteilt, auf dem er in die neue Autobiografie eines Superhelden-Co-Stars vertieft ist – und seine Muskeln spielen lässt.

Robert Downey Jr. huldigt Jeremy Renner und zeigt seine körperliche Form

Auf Instagram hat der MCU-Star ein neues Foto von sich geteilt, das ihn vor seinem Trailer am Avengers 5-Set zeigt:

In der Hand hält er das neue Buch von Hawkeye-Star Jeremy Renner. Dieser verarbeitet in seiner Autobiografie unter anderem seinen Unfall von Anfang 2023, bei dem der Schauspieler fast gestorben wäre.

Daneben flext Downey Jr. seinen (durch den Anzug extra überproportionierten) Bizeps, um sich anscheinend direkt neben Thor-Rückkehrer Chris Hemsworth ins Duell um den eindrucksvollsten Avengers 5-Körper zu stürzen.

Wann startet Avengers 5 im Kino?

Der große Kampf gegen Doctor Doom beginnt in den deutschen Kinos ab dem 29. April 2026. Anschließend soll mit Avengers 6: Secret Wars am 5. Mai 2027 der Höhepunkt der nächsten MCU-Ära folgen, die am 25. Juli 2025 mit dem Release von The Fantastic Four: First Steps beginnt.

Falls ihr den neusten Captain America-Film im Kino verpasst habt, könnt ihr euch außerdem freuen. Captain America 4: Brave New World streamt ab dem 28. Mai exklusiv bei Disney+ in der Flat. In der Tradition der bisherigen Solofilme mit dem Helden ist auch Anthony Mackies erster Spielfilm-Einsatz mehr geerdeter Action-Thriller als bombastisches Effekt-Spektakel.

