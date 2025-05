Chris Hemsworth teilt Trainingsvideo für Avengers 5: So wie er aussieht, boxt Thor alle Gegner alleine weg

Chris Hemsworth wird als Thor für Avengers 5 zurückkehren. Für den Dreh bereitet er sich gerade schon hart vor. In zwei Clips präsentiert er sich als muskelbepackter Boxer.

Nächstes Jahr kommt mit Avengers 5: Doomsday der Auftakt des nächsten gewaltigen Marvel-Events auf Fans zu. Vor einigen Wochen wurde bereits ein Großteil der Besetzung des Blockbuster-Spektakels enthüllt. Mit dabei ist auch Chris Hemsworth, der einmal mehr seine Paraderolle als Thor verkörpern wird.

Während gerade schon die erste Klappe beim Dreh von Avengers 5 gefallen ist, trainiert der Star hart für seinen Marvel Cinematic Universe (MCU)-Auftritt. In zwei Clips präsentiert er sich als boxende Kampfmaschine.

Chris Hemsworth teilt Trainingsvideos als Warm-up für Avengers 5

Auf seinem Instagram-Account hat der Thor-Darsteller einen neuen Post geteilt, der zwei kurze Clips von ihm beim oberkörperfreien Boxtraining zeigt:

Hemsworth bezeichnet das harte Training als Avengers 5-Warm-up. Ob er sämtliche Bösewichte im kommenden MCU-Blockbuster im Alleingang weghauen will, bleibt abzuwarten. Die Clips sehen aber ganz danach aus...

Wann startet Avengers 5 im Kino?

Der erste Film des kommenden, zweigeteilten Marvel-Events soll am 29. April 2026 in den deutschen Kinos starten. Avengers 6: Secret Wars folgt im Jahr danach am 5. Mai 2027.

Neben Hemsworth zählen unter anderem Paul Rudd als Ant-Man, Anthony Mackie als Captain America, Letitia Wright als Black Panther,Tenoch Huerta als Namor, sämtliche Stars aus dem aktuellen Thunderbolts*-Team sowie der Cast von The Fantastic Four: First Steps zur Avengers 5-Besetzung. Robert Downey Jr. kehrt in dem Film als Bösewicht Doctor Doom ins MCU zurück.

