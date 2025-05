Iron Man-Nachfolgerin im ersten Trailer ihrer eigenen Serie zu sehen: Das ist Ironheart

Die Marvel-Serie Ironheart, deren Hauptfigur Riri Williams die meisten trotz MCU-Auftritt wahrscheinlich noch gar richtig auf dem Schirm haben, knüpft im Trailer an Iron Mans Erbe an.

Die nächste MCU-Serie steht in den Startlöchern: Nächsten Monat startet bei Disney+ die 6-teilige Miniserie Ironheart, in der eine Erfinderin mit ihrem Anzug sogar Iron Man das Wasser reichen will. Robert Downey Jr. hat bereits seinen Marvel-Segen gegeben. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer schauen.

Ironheart - S01 Trailer (English) HD

Nach Iron Man kommt Ironheart: Im Marvel-Trailer folgt eine gepanzerte Heldin Robert Downey Jr.

Worum geht's in Ironheart? Erfinderin und MIT-Studentin Riri Williams (Dominique Thorne) mag mit ihrer Rüstung an Iron Man erinnern, ist aber ihre ganz eigene Person. In Chicago lässt sie sich mit dem mysteriösen Parker Robbins (Anthony Ramos) ein. Dieser kann dunkle Künste wachrufen, sobald er sich als The Hood seine Kapuze überzieht, und will auch andere Außenseiter zu ihrer wahren Größe führen. Als Riri sich in seine Pläne verstrickt, entdeckt sie jedoch gefährliche Geheimnisse, die Technologie und Magie gegeneinander ausspielen.

Woher kennen Marvel-Fans Riri Williams aka Ironheart? Dominique Thorne hatte ihren ersten Auftritt 2022 in Black Panther: Wakanda Forever. Dort wurde sie als junges Genie eingeführt, das einen Vibranium-Sensor erfand, mit dem sich die wertvolle Substanz finden ließ. Auch in Folge 5 der dritten Staffel What If...? hatte Riri darüber hinaus noch einen Auftritt, bevor sie zur Hauptfigur ihrer eigenen Serie wurde.

Neben Dominique Thorne und Anthony Ramos gehören auch Lyric Ross (This is Us) als Riris beste Freundin Natalie, Alden Ehrenreich (Solo), mit dem erstaunlichen Figurennamen Joe McGillicuddy, sowie Manny Montana (The Mule) als Cousin John zum Cast.

Ironheart beendet Phase 5 im MCU: Diese Filme und Serien gehören dazu

Der Miniserie Ironheart kommt im Marvel Cinematic Universe der besondere Stellenwert zu, dass sie bei Disney+ Phase 5 des MCU abschließt, die sich seit ihrer Ankündigung 2020 noch einmal veränderte. Nun sieht Marvels Phase 5 wie folgt aus:

Wann startet Ironheart bei Disney+?

Ironheart startet in Deutschland am 25. Juni 2025, in aller nächtlichen Frühe. Das liegt, wie zuletzt schon bei Star Wars: Andor, Daredevil: Born Again und Co., daran, dass der US-Start auf den Abend des 24. Juni fällt und bei Disney+ die Veröffentlichung weltweit gleichzeitig angesetzt wird.

