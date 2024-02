Robert Downey Jr. wollte extrem unheimlichen Batman-Bösewicht spielen, aber Christopher Nolan hat ihn abblitzen lassen

Robert Downey Jr. ist als Tony Stark aka Iron Man zum Gesicht des Marvel Cinematic Universe geworden. Wie der Schauspieler verrät, hatte er jedoch zuerst eine Rolle bei DC ins Auge gefasst.

Obwohl Robert Downey Jr. dem Marvel Cinematic Universe (MCU) vor fünf Jahren mit Avengers 4: Endgame den Rücken kehrte, ist sein Name nach wie vor felsenfest mit dem äußerst erfolgreichen Franchise verbunden. Seit 2008 war er darin als erfinderischer Tony Stark zu sehen, der sich in den Superhelden Iron Man verwandelt.

Beinahe wäre die Geschichte jedoch ganz anders verlaufen. Wie Downey Jr. am Wochenende bei einer Vorführung seines jüngsten Hits, Oppenheimer, in der American Cinematheque in Los Angeles verraten hat, streckte er vor Marvel seine Fühler Richtung DC aus. In Batman Begins wollte er den Bösewicht Scarecrow spielen.

Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. wollte Scarecrow in Batman Begins spielen

Batman Begins kam 2005 mit Christian Bale als dunkler Ritter ins Kino. Vor Beginn der Dreharbeiten traf sich Downey Jr. mit Regisseur Christopher Nolan, um über die Rolle des Gegenspielers zu sprechen. Recht schnell wurde dem Schauspieler klar, dass er keine Chance hat, Batman als Scarecrow gegenüberzutreten.

Downey Jr. erzählt (via Collider ):

Und dann erinnere ich mich, dass ich ihn zum Tee getroffen habe und ich dachte: 'Er scheint sich nicht wirklich auf dieses Interview einzulassen. Er war höflich und all das, aber man merkt, wenn jemand sich so verhält, dass [das Gespräch] nirgendwo hinführen wird.'

Der Verdacht sollte sich bestätigen: Downey Jr. hat die Rolle nicht bekommen. Stattdessen übernahm Cillian Murphy den Part. Als Psychiater Dr. Jonathan Crane verwandelte er sich in einen unheimlichen Bösewicht, der wie eine Horror-Vogelscheuche aussieht und ein Halluzinogen entwickelt, das Gotham City in Angst und Schrecken versetzt.

In Oppenheimer drehte Robert Downey Jr. doch noch mit Christopher Nolan

Murphy tauchte auch in den Fortsetzungen The Dark Knight und The Dark Knight Rises als Scarecrow auf. Downey Jr. versuchte derweil sein Glück bei Marvel und landete sein Iron Man-Casting. Über eine Dekade lang war er in Tony Starks Superheldenrüstung zu sehen, ehe ihn seine Wege zurück in den Schoß von Nolan führen sollten.

Nolan ist der Regisseur von Oppenheimer, in dem Downey Jr. als der US-amerikanische Politiker Lewis Strauss in Erscheinung tritt. Die Titelfigur wird derweil von Murphy gespielt. 18 Jahre nach Batman Begins haben die drei Hollywood-Stars doch noch gemeinsam einen Film umgesetzt und wurden für ihre jeweiligen Leistungen gefeiert.



