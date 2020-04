Robert Pattinsons Batman als Joker: Verstörender wird DC nicht mehr

Zu The Batman ist ein neues Fan-Bild aufgetaucht. Darauf ist Hauptdarsteller Robert Pattinson als psychopathischer Schurke wie aus einem Albtraum zu sehen.

Zurzeit steht die Produktion von The Batman wegen des Coronavirus still. Gelungene Inhalte zu dem kommenden DC-Blockbuster tauchten in letzter Zeit daher vor allem in Form verschiedener Fan-Bilder auf. So gab es zuletzt beispielsweise Colin Farrell im coolen Pinguin-Look und Johnny Depp als finsteren Joker-Entwurf zu sehen.

Laut Comic Book Movie hat sich der Instagram-Nutzer, der zuletzt Farrells Pinguin-Design entwarf, jetzt auch den neuen Batman-Darsteller Robert Pattinson geschnappt und ihn in einen furchteinflößenden Bösewicht mit Joker-Zügen verwandelt.

Batman-Star Robert Pattinson gibt einen verstörenden DC-Bösewicht ab

Für seinen Entwurf von Robert Pattinson als verstörender Bösewicht nahm sich der Instagram-Nutzer spdrmnkyxxiii die Comic-Vorlage The Batman Who Laughs als Vorbild. Darin geht es um eine alternative Version des Superhelden, der durch das giftige Gas von Joker zum psychopathischen Superschurken mutiert.



Wie Robert Pattinsons Batman in dieser Version aussehen würde, könnt ihr euch auf dem Fan-Bild anschauen:

Auch wenn wie auf den bisher veröffentlichten Aufnahmen von Pattinson als Batman nur die untere Hälfte seines Gesichts zu sehen ist, gibt der Fan-Entwurf ein ebenso beeindruckendes wie beängstigendes Bild von dem Schauspieler als Bösewicht ab. Gerade die wahnsinnigen Züge des Jokers spiegeln sich beängstigend in dem Aussehen dieser albtraumhaft verzerrten Vision des Dunklen Ritters wieder.

Wer weiß, ob sich das Studio oder Regisseur Matt Reeves bei einem Erfolg des kommenden DC-Films nicht vielleicht zu einer Fortsetzung hinreißen lassen, die The Batman Who Laughs auf die Leinwand bringt.

Wann die Produktion von The Batman wieder fortgesetzt werden kann, weiß aktuell niemand. Sollte sich am geplanten Start nichts mehr ändern, dann läuft der DC-Film ab dem 24. Juni 2021 in den deutschen Kinos.

Wie findet ihr Robert Pattinsons Batman als psychopathischer Schurke?