The Batman: Finsterer Johnny Depp als Joker weckt Fan-Träume

The Batman mit Robert Pattinson soll uns einige ikonische Bösewichte präsentieren. Ein Fan-Bild legt nun nahe: Johnny Depp würde einen hervorragenden Joker abgeben.

Der DC-Film The Batman mit Robert Pattinson zählt zu den vielversprechendsten Blockbustern der nächsten Zeit. Das Solo-Abenteuer wartet voraussichtlich mit einer ganzen Reihe an Schurken auf: Der Pinguin, Catwoman, der Riddler und Two-Face sind angeblich mit dabei.

Vom Joker allerdings ist bei Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves weit und breit nichts zu sehen. Der Grafiker Boss Logic hat auf Instagram seiner Fantasie einfach mal freien Lauf gelassen und ein Bild von Johnny Depp als ikonischer Chaosstifter entworfen.

The Batman: Johnny Depp als Joker - das würde passen

Das Fan-Art setzt auf eine eher dunkle Farbpalette und passt damit ganz gut zu den bisher schon veröffentlichen Aufnahmen von Pattinson und seinem Batmobil. Die grünen Haare des Jokers sind aber natürlich trotzdem zu erkennen und lugen unter einem schwarzen Hut hervor, während das Gesicht weiß geschminkt ist.

Was auffällt: Boss Logic verzichtet auf die markante rote Mundpartie des Jokers, die zuletzt Joaquin Phoenix unter der Regie von Todd Phillips zur Schau stellte. So kommt der Entwurf mit einem grimmig dreinblickenden Johnny Depp noch bodenständiger daher - beinahe könnte dieser Bösewicht einem Film Noir entlaufen sein. Der wandelbare Darsteller würde sicherlich eine hervorragende Figur abgeben.

The Batman mit Robert Pattinson: So steht es um die Produktion

Wie so viele andere Filmprojekte aktuell ist auch die Produktion von The Batman aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus unterbrochen. Leider müssen wir auf den DC-Ableger noch länger als ein Jahr warten: Nach momentanem stand startet der Film am 24. Juni 2021 in den deutschen Kinos.

Der nächste Blockbuster mit Johnny Depp wird derweil die Harry Potter-Vorgeschichte Phantastische Tierwesen 3. Hier schlüpft er abermals in die Rolle des Gellert Grindelwald. Der Kinostart des kommenden Fantastic Beasts-Teils liegt sogar noch weiter entfernt als der von The Batman. Erst am 11. November 2021 soll es soweit sein.

Wie gefällt euch das Fan-Bild von Johnny Depp als Joker?