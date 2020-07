Rückkehr einer Horror-Ikone: Neuer Trailer entfesselt den Candyman

Der Horror-Kultfilm Candymans Fluch erhält eine Fortsetzung und Tony Todd ist wieder mit dabei. Im neuen Teaser hören wir vermutlich schon seine Stimme am Ende.

Noch in diesem Jahr erhält der Horror-Klassiker Candymans Fluch mit Candyman eine Fortsetzung, deren Handlung rund 30 Jahre später ansetzt. Für das Drehbuch zeichnet in Person von Get Out-Regisseur Jordan Peele eine große Genre-Hoffnung mit verantwortlich und sogar Tony Todd - der große Star des Originals - ist an Bord, wie mittlerweile feststeht.

Nun gibt es einen neuen Teaser zum Sequel, der zwar nur 30 Sekunden dauert, aber trotzdem Unbehagen schürt. Oben im Titelbild sowie noch einmal etwas weiter unten auf der Seite könnt ihr den Clip sehen.

Candyman: Das mysteriöse Comeback von Tony Todd

Tony Todd wurde zunächst nicht offiziell mit dem neuen Candyman in Verbindung gebracht, erst relativ spät enthüllte man seine erneute Beteiligung. Am Ende des Teasers mahnt eine Stimme "Tell everyone!" (auf Deutsch: "Sag' es jedem!") und diese klingt verdächtig nach Todd.

Die Spannung steigt damit noch einmal weiter, nachdem der Darsteller im vorigen Trailer gar nicht aufgetaucht war. Aber seht bzw. hört selbst:

Candyman: Seht den neuen Teaser zum Horrorfilm!

Candyman - Teaser (English) HD

Horror-Sequel Candyman: Das erwartet uns

Das Wohnbauprojekt Cabrini Green gehört in Candyman der Vergangenheit an. Zwischenzeitlich sind hier luxuriöse Wohnungen entstanden, die von Millennials bewohnt werden. Auch der erfolglose Künstler Anthony (Yahya Abdul-Mateen II) und seine Freundin Brianna (Teyonah Parris) haben sich in Chicago niedergelassen.

Als Anthony von der Legende des Candyman erfährt, will er diese in Bildern einfangen, um seiner strauchelnden Karriere neuen Schwung zu verleihen. Dann jedoch werden plötzlich mehrere Menschen brutal ermordet: Der berüchtigte Candyman scheint erneut erwacht zu sein.

Der deutsche Kinostart des potentiellen Horror-Highlights von Regisseurin Nia DaCosta ist am 24. September 2020.

