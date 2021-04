Rückkehr einer MCU-Kultfigur in Thor 4: Chris Hemsworths witzigster Gegner taucht auf den neuesten Bildern auf

Thor 4 mit Chris Hemsworth gilt schon jetzt als ein MCU-Feuerwerk an Spaß und Figuren. Neue Bilder deuten jetzt die Rückkehr von Thors lustigstem Widersacher an.

Donnergötter im 80er-Look, ein Spacetrip mit der Guardians-Spaßtruppe und zwei tierisch abgefahrene Thor-Gehilfen: Der kommende MCU-Blockbuster Thor 4: Love and Thunder verspricht schon jetzt neben ernsten Tönen eine Menge verrückten Spaß. Neue Bilder zeigen jetzt Chris Hemsworth neben seinem witzigstem Gegner, dem Grandmaster alias Jeff Goldblum. Die Einblicke stammen allerdings (bisher) nicht vom Filmset - sondern von einem Fußballspiel.

Thor 4-Auszeit: Neue Bilder mit Chris Hemsworth und einer MCU-Kultfigur

Wie die australische Nachrichtenseite News.com.au berichtete, kam der Thor 4-Cast nämlich kürzlich für eine kleine Auszeit vom MCU-Alltag zusammen und wohnte einem Spiel zweier Mannschaften aus Sydney bei. Neben Regisseur Taika Waititi, Chris Hemsworth und Natalie Portman kann man dort auch den Darsteller einer der witzigsten MCU-Figuren erspähen (via Wide World of Sports ):

Es handelt sich hier um Schauspiel-Legende und Jurassic Park-Veteran Jeff Goldblum, der in Thor 3 seinen ersten Leinwandauftritt im MCU feierte. Dort versklavt er als exzentrischer Tyrann Grandmaster den auf seinem Planeten gestrandeten Thor 4 und benutzt ihn als Gladiator in der Arena. Ob wir in Thor 4 allerdings tatsächlich die Rückkehr der Figur erleben werden, ist noch nicht gewiss.

Grandmaster-Rückkehr in Thor 4 bisher nur ein MCU-Gerücht

Bei den neuen Bildern handelt es nicht um Schnappschüsse vom Thor 4-Set. Es ist durchaus denkbar, dass Goldblum sich wegen anderen Filmprojekten in Sydney aufhielt und schlicht die Gelegenheit nutzen wollte, um mal wieder mit seinen alten Thor 3-Kumpanen abzuhängen. Sollte sich das Gerücht aber in nächster Zeit bestätigen, steht uns die Rückkehr des vielleicht witzigsten MCU-Fieslings bevor.

Thors lustigster Gegner: Das MCU muss den Grandmaster zurückbringen

Der irgendwo zwischen Arroganz und völliger geistiger Umnachtung dahinschwadronierende Grandmaster ist nämlich einer der Höhepunkte von Thor 3. Selten war ein MCU-Bösewicht so schön schrill, so absurd komisch und herrlich affektiert, wie englischsprachige Fans dem folgenden Video entnehmen können.

Thor Ragnarok - Clip New Contender (English) HD

Wenn der Grandmaster den Donnergott "Fünkchen" nennt und Asgard als "Arschburg" bezeichnet, dreht sich das MCU grandios selbst durch den Fleischwolf und macht Thor 3 dadurch zu einem der witzigsten Marvel-Filme. Das ist nicht zuletzt der Verdienst Jeff Goldblums.

Jeff Goldblum im MCU: Ein Segen für die Thor-Reihe

Schließlich spielt seine Figur ganz bewusst mit der einzigartig gutmütigen, manchmal weisen, manchmal liebenswert verwirrten öffentlichen Persona des Schauspielers, die ihr euch beispielsweise in der Doku-Serie The World According to Jeff Goldblum auf Disney+ im Stream genauer ansehen könnt *.

Ob die Rückkehr des Grandmasters realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Am Ende von Thor 3 stand er immerhin im Begriff, von einem wütenden Mob gelyncht zu werden. Aber ein charmanter Quatschkopf wie er kann sich da sicher rauswinden - und pünktlich zu Thor 4 wieder unsere Lachmuskeln zum Bersten bringen.

Mit Thors Bruder Loki: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

© Disney Kehrt der Grandmaster in Thor 4 zurück?

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



