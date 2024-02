Sci-Fi-Horror mit genialer Idee kehrt zurück: Im Trailer zu A Quiet Place Tag Eins reißt eine Alien-Invasion die Welt in den Abgrund

Selten herrschte im Kinosaal eine angstvollere Stille als beim Schauen der ersten zwei Teile von A Quiet Place. Nun kehrt das Sci-Fi-Horror-Franchise im ersten Trailer des dritten Films zurück, um Krach zu schlagen.

2018 trat A Quiet Place seinen Siegeszug um die Welt an: Bei einem Budget von nur 17 Millionen Dollar spielte der postapokalyptische Horror-Film laut Box Office Mojo international 340 Millionen ein. Zwei Jahre später ließ John Krasinski deshalb das ebenfalls erfolgreiche Sequel A Quiet Place 2 (Einspielergebnis: 297 Millionen) folgen.

Nun steht der dritte Film A Quiet Place: Tag Eins als potenzielles Highlight unter den Horror-Filmen 2024 in den Startlöchern und schleudert uns in seinen ersten Trailer.

Seht hier den Trailer zu A Quiet Place: Tag Eins

A Quiet Place: Tag Eins - Trailer (Deutsch) HD

Im Endzeit-Trailer zum A Quiet Place-Prequel sind Geräusche wieder die größte Bedrohung

Die Ausgangsidee des Horrors von A Quiet Place ist so einfach wie unheimlich: Eine sensibel auf Geräusche reagierende Spezies ist auf die Erde gekommen. Die meisten Menschen sind den tödlichen Kreaturen zum Opfer gefallen, bevor sie herausfanden, dass nur eines sie vor den blinden Jägern retten konnte: absolute Stille. Nachdem bereits der erste und zweite Film in Rückblenden an den gefährlich lauten Tag der außerirdischen Ankunft zurückgekehrt waren, taucht A Quiet Place: Tag Eins jetzt komplett in diesen Schrecken ein.

Die zeitlich vor A Quiet Place angesiedelte Sci-Fi-Horror-Geschichte des dritten Films konzentriert sich ganz auf die Invasion, die am Tag Eins über die Erde hereinbricht. Nachdem wir im Franchise-Auftakt die Motivation der Monster nach und nach entdeckt hatten, wirft uns die Vorgeschichte in den menschlichen Überlebenskampf mitten im Chaos des Alien-Eintreffens. Mehrere Menschen versuchen hier, aus der Stadt New York zu entkommen.



Anders als die ersten zwei Filme steht im Prequel von Michael Sarnoski (Pig) allerdings nicht die Familie von Emily Blunts Figur im Vordergrund. Stattdessen blickt ein neuer Cast der Apokalypse ins Auge. Ein Rückkehrer ist uns aber trotzdem sicher.

Das ist die neue Besetzung von A Quiet Place: Tag Ein

Mittlerweile arbeitet A Quiet Place fleißig daran, ein eigenes Horror-Film-Franchise zu errichten. Nach Teil 1 und 2 kehrt A Quiet Place: Tag Eins zu den Wurzeln der Alien-Invasion zurück, bevor A Quiet Place 3 im Jahr 2025 erneut an die Geschichte der Familie Abbott anknüpfen soll. Außerdem ist ein Videospiel in Planung.

Wann startet der neue A Quiet Place-Film im Kino?

A Quiet Place: Tag Eins wird seinen deutschen Kinostart am 27. Juni 2024 feiern.

Teil 1 könnt ihr im Stream aktuell bei Paramount+ * und Netflix schauen, bei Netflix aber nur noch bis zum 29. Februar 2024. A Quiet Place 2 wiederum streamt ausschließlich bei RTL+ in der Flatrate, sofern ihr den Horror-Film nicht leihen * wollt.

